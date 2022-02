Cosas sin corazón

Recorro los estantes y gabinetes de mi casa y veo con claridad muchos productos que se quedaron rezagados porque antes de utilizarlos por completo los sustituí con uno nuevo. La ropa me parece excesiva, aun cuando me he deshecho de bastante. Objetos que están catalogados de valor ya no me parecen tan importantes, y además los siento como una ladilla que me succiona energía. Muebles, adornos y todo tipo de cachivaches, no sé en qué momento junté tantas cosas totalmente innecesarias. Analizo todo el tiempo que he utilizado en la carrera del tener, y me entra el apuro de ser, de rescatar lo verdaderamente importante, de hacer en vez de acumular, de poner mi atención y recursos en experiencias y no en cosas. ¡Me inunda un sentimiento de desperdicio de tiempo, dinero y esfuerzo! Ya no me veo comprando sólo por comprar, porque el estarme deshaciendo de mis apegos materiales me ha dado una ligereza que me llena de paz. ¿Pero entonces si no consumimos qué será del comercio, ese hambriento al que hemos estado alimentando y multiplicando? ¿No tendremos la imaginación e iniciativa de crear nuevos giros comerciales que sean responsables con el medio ambiente? ¿Qué nos espera si seguimos fortaleciendo el monstruo del consumismo? ¿Podrán las grandes potencias mundiales cambiar de partido y pasarse de los intereses económicos a la urgencia de restablecer los medios naturales? ¿Podrá el ser humano empezar a rechazar los millones de productos que están contaminando tierra, aire y agua? ¿Tendremos las agallas de analizar, razonar y cambiar hábitos y gustos por el bien del planeta?

¿Podremos regresar a lo básico e indispensable? ¿Quién se une a la mesura? ¿Quién quiere conocer de cerca la naturaleza para honrarla y amarla al grado de sentirnos parte de ella?

Imagino un futuro con profesiones enfocadas en otros horizontes, un arquitecto planeando construcciones sustentables y suficientes, un abogado enfocado en la verdad y la justicia, un agricultor sembrando la tierra con un enfoque natural.

¿Idealista? Sí y no puedo dejar de serlo, porque veo a los seres humanos tan llenos de información que no puede ser posible que no haya reacción y acción.

Ver desde tomas aéreas grandes ciudades, no me hace apreciar la magnificencia de cómo se califican estos monstruos habitacionales, comerciales. Lo que jala mi vista es cómo se extienden las construcciones reduciendo el verde al mínimo, un avance del gris que destruye sin piedad ecosistemas enteros.

Veo jardines con pasto artificial y ese verde mentiroso me incomoda ¡estamos maquillando los espacios! Y eso no nos deja ver el mensaje de la Tierra.

Cambiemos cosas inertes por cosas con vida, dejemos atrás las apariencias, los tapujos que nos hacen sentir que lo vivo está a salvo, adoptemos espacios naturales y luchemos por ellos, volvámonos alérgicos a la invasión del cemento. ¡Hay que crear otro mundo que respete la naturaleza, pero ya! Acostumbrémonos a la manifestación natural, volvamos a apreciar la tierra y cómo diferentes plantas y animales forman familias perfectas para un desarrollo sano.

¡Despertemos a lo que late y entremos con ello al ritmo del corazón natural!