Costo de vida 2019 2020 2021

México tuvo un PIB per cápita anual en 2019 de 10,915.8 dólares, para 2020, este se redujo a 9,388 dólares, -1,527 dólares menor. Pero la estadística del PIB per cápita no refleja la realidad económica ni el poder adquisitivo de la población de un país. El problema radica en la desigual distribución del ingreso en los diferentes países.

Una herramienta útil para medir el poder adquisitivo de una población, es el estudio “Picodi” que se realiza en Polonia. En este se toman a 56 países y exploran si el salario mínimo de cada país alcanza para comprar 8 productos de la canasta básica: pan, leche, huevo, arroz, queso, carne, frutas y verduras.

En este ranking, México ocupa la posición 43 entre los 56 países analizados. por lo que sus habitantes tienen, según este parámetro, un bajo nivel de riqueza. Los empleados de Gran Bretaña, Irlanda y Australia disfrutan de las mejores condiciones salariales de la lista; la canasta básica en estos países representa el 7% del salario mínimo. En México la proporción que representa la canasta básica sobre el salario mínimo fue de alrededor del 40% en este 2021. Fue de 50% en 2019 y de 45% en 2020.

Con estos datos, podemos concluir que México fue uno de los países en donde la pandemia no detuvo el aumento del salario mínimo. Desde el primero de enero 2021, el salario neto creció un 13.5%.

Así, por segundo año consecutivo vemos un incremento en la canasta básica, siendo el 2021 un año en donde los precios se elevaron en un 7.67% vs. 2020. Pero es posible observar que el aumento salarial en México es más rápido que el de los precios.

Sin embargo, nuestra realidad laboral está dominada por la informalidad y el pleno desempleo, así, los incrementos salariales no benefician al grueso de la población. Y así las conclusiones anteriores pierden su validez ante la situación real del mercado laboral y los ingresos de los mexicanos.

Por otro lado, y de acuerdo al INEGI, en los últimos 2 años una docena de productos de la canasta básica han aumentado su precio desde un 30% hasta un 53%. Con el inicio del año las empresas ajustan sus costos, esto ocurre gracias al encarecimiento de sus materias primas o procesos de logística.

Un kilo de azúcar pasó de 15 pesos en el 2019 a 23 para noviembre 2020. Lo que afectó a varios productos, como es el caso del pan dulce que se vendía a 7 pesos en el 2019, pero pasó a 15 pesos a finales del 2020.

Otros productos básicos que se incrementaron considerablemente son de 2019 a 2020: 1 kg de arroz pasó de 24 a 32 pesos, 33.3%; 1lt de leche de 17 a 23 pesos, 35.2%; 1 kg de huevo de 28 a 36 pesos, 28.5%; 1 kg de bistec de cerdo de 86 a 120 pesos, 39.5%; 1 kg de frijol de 30 a 42 pesos, 40%.

Adicionalmente, el presidente López Obrador explicó que para el 2021 se incrementará el IEPS de 3.1% a 3.3%, lo que afecta las gasolinas, y que podría impactar un alza de precios en los productos entre 7% y 10% adicionales a los ya proyectados.