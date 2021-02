Covid-19 y el trabajo en 2021

Para un buen inicio de año, y continuar con el trabajo coordinado que hemos venido realizando como sociedad, es momento de reflexionar sobre esta crisis sanitaria y económica y, de forma proactiva y propositiva, tomar todas las medidas necesarias para continuar con una transición segura y gradual hasta el color verde; con acciones firmes y sin bajar la guardia.

Es importante reconocer que el Gobierno del Estado de Chihuahua tiene una visión humanista centrada en la persona y que ha garantizado un ambiente de paz laboral. La mejora que representa el cambio al color amarillo seguro significa que las estrategias que hemos articulado –gobierno, empresas y ciudadanía– van por buen camino.

Por fortuna hemos observado una excelente disposición para adoptar las medidas sanitarias, incluso más allá de lo obligatorio, para proteger tanto a las y los trabajadores como a las fuentes de trabajo de las que dependen sus ingresos y la economía del estado. Es nuestra responsabilidad, unidas y unidos como chihuahuenses, priorizar la prevención y mitigación de los contagios para cuidar el avance que hemos logrado y así poder garantizar la continuidad de las actividades económicas.

No podemos permitir repuntes en los contagios, por lo que, a sabiendas de que ya existen una gran cantidad de ejemplos positivos, me dirijo al sector empresarial para que considere, dentro de sus metas, el armonizar la justicia laboral con sus objetivos, y a que sean socialmente responsables ante las necesidades de su personal. Me dirijo también a las personas trabajadoras, para que sigan las normas sanitarias – como el lavado de manos, la etiqueta respiratoria, el uso del cubrebocas y la sana distancia – de manera estricta, poniendo al centro de sus actividades la responsabilidad que implica el cuidar de su salud y la de sus compañeras y compañeros, así como la de sus familias y terceros; y también para que se encarguen, junto con las y los patrones, e incluso con apoyo de las autoridades laborales de procuración, capacitación y/o vigilancia, en caso de ser necesario, de solucionar cualquier riesgo que observen donde trabajan.

Quienes trabajan en Chihuahua tienen derecho a la salud, el bienestar, la tranquilidad y la certeza que brinda una visión humana del trabajo, tanto desde el gobierno como dentro de las mismas empresas. No olvidemos que el centro de trabajo debe ser un vehículo hacia el desarrollo personal de su plantilla laboral, además de una fuente de ingreso para satisfacer sus necesidades y las de sus familias.

Las y los invito a aprovechar este inicio de año para revisar todas las medidas sanitarias y laborales, y así modificarlas, fortalecerlas y perfeccionarlas; además de asegurarse de la correcta y óptima instalación y funcionamiento de las comisiones mixtas de Seguridad e Higiene.

Unidas y unidos tenemos que mostrar a todo México que Chihuahua puede llegar al verde sin poner en riesgo nuestra salud.

Lic. Ana Luisa Herrera Laso

Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Gobierno del Estado de Chihuahua

