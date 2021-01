Covid-19 y muerte

Todos vamos a morir y nadie puede ocupar el lugar de quien va a vivir muchos años; y el que va a perdurar una eternidad no puede suplir al que muere hoy.

En este asunto de la pandemia nos resta un largo viaje y con todo y vacunas el virus continúa ganándonos la carrera. A la larga, tal vez lo superemos, pero en el corto plazo necesitamos comprender que todavía estamos en el momento más álgido de la guerra, y que, de no tomar las medidas adecuadas, habrá aún muchas bajas y mucho dolor.

Hoy todo mundo sufre por fallecidos cercanos por Covid-19: familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, y pasa por grandes angustias al sobrellevar personas cercanas infectadas cuya mejoría es un enigma porque han aprendido que “cada organismo es diferente”. En suma, la idea de que la muerte es lejana, propia de los tiempos que vivimos, cada vez cambia al aceptarla más cercana al ver que miles de personas aquí y ahora mueren, sea por Covid-19 u otras causas.

Consultando aquí y allá, con cercanos y lejanos, encontré interesantes expresiones de cómo asumen esta posibilidad, es decir morir en el corto plazo: una de ellas, quizás la más radical, es la que sostiene un amigo cincuentón. Sin vacilaciones contesta: “Yo defiendo el derecho a querer la muerte en lugar de una vida a medias”. Otro amigo responde que “cuanto más negamos la muerte, menos toleramos el riesgo y la incertidumbre, basta de hacerte loco”, es necesario no negar más la muerte".

Así mismo algunos están convencidos de que hay que dejar propiedades, documentos y decisiones anticipadas. Los que tienen las primeras sostienen que sería una especie de regalo para las personas que amas. Otros que carecen de propiedades y los únicos documentos que tienen son la credencial de elector, CURP y acta de nacimiento dicen: “Yo no tengo propiedades, pero sí obligaciones, por eso me arriesgo, prefiero sentirme vivo e ir a trabajar, soy informal y no me queda de otra, aunque eso signifique morir, pero quedo tranquilo”. También los hay quienes dicen: “Yo quiero aprovechar lo que me queda”. Quizás prefieren "vivir que durar".

En el fondo tal vez los “irresponsables”, los que “o trabajan o no comen”, los “responsables” que aceptan asumir riesgos, incluido el riesgo de morir, reflejan una constante: preferir morir que vivir indignamente o tal vez seguir a Montaigne, quien decía: "El que aprendió a morir no aprendió a ser esclavo". Esta es una gran idea: la esclavitud consiste en la esclavitud del miedo a la muerte. Es el terror de nuestra aniquilación lo que nos mantiene esclavizados. La libertad, por el contrario, consiste en aceptar nuestra mortalidad, que estamos obligados a morir.

Al final, quizás debemos recordar que somos criaturas débiles, frágiles, vulnerables y dependientes. El universo puede aplastarnos, un pequeño virus puede destruirnos. Pero el universo no sabe nada de esto, y al virus no le importa. Nosotros, por el contrario, sabemos que somos mortales. Y nuestra dignidad consiste en este pensamiento.

¡Ah!, y recordar el viejo consejo de la abuela:

"Mira que te mira Dios, / mira que te está mirando, / mira que vas a morir, / mira que no sabes cuándo".