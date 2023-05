Creer en la reencarnación como si fuese a adquirir un nuevo cuerpo

MAYRA ALEJANDRA PÉREZ CANO



La reencarnación es una creencia religiosa con la idea de que el alma continúa existiendo después de la muerte del cuerpo físico, y renace en un nuevo cuerpo o forma, hay una creencia de que el cuerpo cambia de una forma física a otra durante su vida. Esta creencia resulta fascinante porque crea una duda sobre la vida, la muerte y la naturaleza del más allá.

Existen algunas creencias como lo es el Budismo, el Hinduismo en donde dicen que la reencarnación es una liberación, también lo ven como un castigo o recompensa según tu comportamiento en vida, dicen que el alma renace en diferentes cuerpos o formas, lamentablemente el cristianismo se encargó de borrar casi toda información referente a la reencarnación, esto por fines políticos, sin embargo, aun en la biblia aparecen cosas que hacen referencia a la reencarnación, en el pasado llego a ser anatema (excomunión) si se llegaba hablar sobre eso, a los reyes y gente con alto poder no le parecía beneficioso que los esclavos tuvieran información al respecto, ya que en su momento al hablar del tema de la reencarnación muchos optaban por quitarse la vida y así poder tener acceso a una vida mejor y no simplemente de ser un esclavo toda su vida, pasando al lado científico el Dr. Ian Stevenson baso sus estudios en niños de entre 2 a 4 años de edad, por más de 40 años, el Dr. Estudio más de 3 mil casos de niños que afirmaban tener recuerdos y comportamientos del pasado, que cuentan hechos que según vivieron en su otra vida, o que tienen marcas desde su nacimiento que se puede relacionar con una muerte trágica en su vida pasada, el Dr. También dice que los niños empiezan a olvidar sus vidas pasadas entre los 5 y 7 años de edad, entre muchos casos existe uno de un niño llamado James Leininger que asegura haber sido piloto de la segunda guerra mundial a lo cual lo que él menciona coincide con investigaciones que se han hecho para corroborar lo que él dice; sin embargo, muchas personas aún no creen que exista la reencarnación y así como existe evidencia de que si existe la reencarnación también existen argumentos en contra de la reencarnación.

La reencarnación puede brindar esperanza y consuelo a las personas, Además, puede inspirar a las personas a vivir sus vidas con mayor propósito e intención, la creencia en la reencarnación también puede promover el crecimiento personal y el desarrollo espiritual, alienta a las personas a reflexionar sobre sus acciones y su impacto en los demás y a luchar por la superación personal en esta vida para una vida mejor en el futuro. En general, creer en la reencarnación puede tener un efecto profundo en la visión del mundo de un individuo, dándole un sentido de propósito, conexión y crecimiento.

