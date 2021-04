Sólo caminando se puede ver con claridad lo que pasa en este mundo. Nos topamos con infinidad de personas en ciudades y en los lugares más apartados.

Millones de rostros van y vienen con una historia que los define. Cada cual está sumergido en su mar de creencias y desde ellas responde, ideas que se han adoptado de generación en generación y que muchas veces se califican como únicas. ¡No hay más, esto debo de creer!

Yo, en lo particular, he hecho un análisis de porqué creo lo que creo, y me he topado con unas murallas que no me dejan alcanzar el origen de insensateces que heredé.

Pero creer es indispensable para funcionar, las creencias forman esa estructura donde se basan nuestras acciones. Yo creo, yo existo. Pero, ¿qué creo?, ¿cómo está mi existencia?, ¿estoy convencido, conforme, en paz? Hoy la creencia invita a unirse en beneficio de la mayoría, porque en esta sobrepoblación actual los muchos en la misma dirección hacen camino, mientras que la indiferencia ante la unión crea choques desastrosos.

Las creencias unen, grupos coinciden en una fuerza que ha demostrado que juntos se logra hasta lo que se creía imposible ¡Pero hay que manifestarlo! No nada más bla bla bla.

El mexicano tiene que unirse para manifestar ideas que lo suman con millones, porque todavía late la desidia de levantar la voz ante una autoridad que en el pasado calló al que se opusiera al gobierno y que hoy el gobierno actual pretende volver a instaurar. Muchos hemos sido testigo de la opresión que ejercieron los gobiernos para acallar la inconformidad. ¿Pero saben qué? “Eso” ya no se puede permitir.

Se acercan elecciones que necesitan de un voto determinado para decirle a este gobierno federal paternalista, clasista e ineficiente, que ya estuvo. Los mexicanos con el solo poder de una marca plasmada en un papel le daremos una bofetada a un liderazgo que improvisa peligrosamente el futuro de una gran nación. ¡Señoras, señores, jóvenes, para atrás ni para agarrar vuelo! México debe ser rescatado de la estupidez de haber creído en un populista inepto y sumamente peligroso.

¡Este señor sí que ha caminado por México por años! Observó a los mexicanos con detenimiento y les vendió el sueño de un parche inmediato de bienestar a los pobres, a los de clase media les infundió odio por los ricos y a los voraces los sedujo con una influencia y riqueza sexenal. Su estrategia es resaltar los errores de otros, el truco más antiguo para tapar la ineficiencia personal y para distraer mientras se comporta como un dictador disfrazado.

Este sujeto está estancado en una era que ya no corresponde con las necesidades de la actual. Y a mí en lo personal me aterra que no piense en la naturaleza como principal factor para la salud de la humanidad, esa insensibilidad hacia el medio ambiente denota ignorancia y valemadrismo para dejar un mundo mejor.

Creer en él es dejar de creer en la posibilidad de un desarrollo sano.

Yo indudablemente le daré mi voto al PAN, que sin duda ha tenido fallas pero también muchos, pero muchos aciertos. Me vale lo del voto secreto, hoy mi voz grita lo que creo y pienso, hoy me defino con todo por México y para México.