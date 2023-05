Criando con respeto

Lizeth Adriana Baray Armendáriz





Según la psicóloga Natalia Menéndez Martínez la crianza respetuosa es un estilo educativo que huye del paradigma tradicional basado en la autoridad. Los padres que recurren a ella tratan de disciplinar en clave positiva, enfatizando la importancia de las emociones y el amor. Este estilo de crianza es un sistema simple que en resumen tiene tres pasos generales: poner un límite, acompañar la emoción y ofrecer opciones. (Menéndez Martínez, s.f.)





El tema de la crianza respetuosa es todo un choque cultural entre nuestra generación y la de nuestros padres/abuelos porque se aleja de que un hijo debe obedecerte solo por ser su padre y se acerca a la idea de que un niño puede colaborar si le enseñas a cómo manejar sus emociones.





Muchas personas creen que este tipo de crianza es dejar que los niños vivan sin límites ni consecuencias, sin embargo, aplicar este método de crianza es hacer cambios como por ejemplo si tienes que llamarle la atención a tu hijo por una conducta inadecuada, se debe tener cuidado en el discurso que vamos a utilizar, y considerar que no haya amenazas, miedo e intimidación, que no existan etiquetas, no usar una postura intimidante. Tratemos de cambiar esto por validación, explicación del porqué no se hace eso, y enseñar cómo si se hace, ya que el regaño no genera aprendizaje, solamente nos desconecta emocionalmente de nuestros hijos.





Según la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres realizada por el Instituto Nacional de Seguridad pública, en México, 6 de cada 10 de niños, niñas o adolescentes de entre 1 y 14 años han experimentado algún tipo de disciplina violenta o maltrato en su hogar. Solamente, 1 de cada 20 padres, madres y tutores aprueban abiertamente el castigo físico, pero 3 de cada 10 padres y madres le han pegado a sus hijas o hijos estando enojados o desesperados. (Núñez Castellanos, 2021)





Debemos entender que criar a un niño va mucho más allá de satisfacer sus necesidades económicas y fisiológicas, debemos estar presentes física y emocionalmente para ellos, es decir no ignorarlos en los berrinches ni decirles que cuando se les pase regresen, ya que lo único que les estamos diciendo es que cuentan con nosotros solo en las buenas, les estamos entregando un amor condicional a su comportamiento, a que su estado de ánimo este bien, luego cuando crecen nos cuestionamos por qué no nos cuentan sus problemas. Porque si mientras pasa por un mal momento no lo apoyamos, le estamos enseñando que cuando el este mal no cuenta con nosotros por lo tanto en el futuro cuando tenga un verdadero problema no va a venir a buscarnos.





La crianza respetuosa es entender y respetar las etapas por las que van pasando tus hijos, cuidar su seguridad mientras aprender a través de la exploración y brindar herramientas para que se conviertan en adultos emocionalmente estables. Criar con respeto y conciencia, es cuestionar mis aptitudes ante los niños y niñas no sólo como padres y madres, si no como adultos y sociedad, es también revisar mi historia y cuestionarme.





