Crimen organizado, gobierno desordenado

Recientemente apareció un video en redes sociales donde varios hombres disparan armas largas al aire desde un mirador, quienes se graban eufóricos con el celular, “festejando” la llegada del Año Nuevo. Peligrosamente disparan hacia el pueblo, afortunadamente no se supo que alguien haya resultado herido en Santa Bárbara, donde presuntamente ocurrió este lamentable episodio, el cual es un reflejo de lo que ocurre en todo nuestro estado, los pueblos ya no son lo mismo de hace unos 15 años, hoy están arrodillados ante el crimen organizado y las autoridades no quieren, o no pueden hacer nada.

Está por terminar la administración de Javier Corral y la inseguridad se ha mantenido, incluso ha incrementado, pues antes asaltaban o robaban camionetas en caminos serranos, pero ahora también ocurre de manera frecuente en carretera muy transitadas, como la corta a Parral, donde los criminales detienen a los viajeros para quitarles la troca o pedirles cuota para poder continuar su viaje. El estado se encuentra sumergido en una crisis de inseguridad desde hace años y ninguna administración, sea panista o priista han encontrado la solución, por supuesto, no debe ser fácil tomar ese impetuoso y enorme toro por los cuernos, sin embargo, si Javier Corral hubiera perseguido a esos delincuentes que hoy tiene en jaque al estado, con la misma enjundia con la que acorraló a César Duarte, seguramente hoy tendríamos una entidad más tranquila.

Quienes buscan la gubernatura de nuestro estado deben ser conscientes que la máxima prioridad es liberar a los pueblos de las organizaciones criminales, si no se ataca el problema desde raíz todo se saldrá aún más de control y se corre el riesgo que Chihuahua se convierta en un Michoacán, donde parte de la sociedad harta de los constantes abusos de los criminales, se unieron para crear grupos de autodefensas.

El país está hundido en la violencia, según la organización civil, Causa Común, en el 2020 se cometieron en el país 654 masacres, cuando el presidente López Obrador aseguró que durante su mandato no habría una matanza más.

Las bandas de criminales a través de los años se hacen cada vez más fuertes, mientras las autoridades se debilitan, simple y sencillamente porque los delincuentes han sabido organizarse y adaptarse, por eso en gran parte del país predomina el crimen organizado y un gobierno muy desordenado.

