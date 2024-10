Crisis de personal, un bendito problema

Ya vemos como algo normal ir por la calle y ver letreros de “vacantes” en todos lados. Se ha normalizado que los chihuahuenses tengamos casi empleo pleno. Eso no es común; ya quisieran tenerlo en países más “avanzados” de Europa y otros continentes. Sin embargo, esta situación comienza a generar una crisis que ya surte efectos.

Cuando una empresa extranjera tiene interés en invertir en nuestro estado, lo primero que se pregunta es si contamos con el talento necesario, tanto en cantidad como en capacidad, para que puedan establecerse en la zona. Eso cada vez es más complicado y necesitamos tomar cartas en el asunto.

Primero, es necesario que la educación universitaria se ajuste a las necesidades actuales del mercado. No podemos seguir egresando estudiantes con carreras que no tienen oferta laboral en el estado. Además, debemos crear e impulsar que más estudiantes opten por temas de desarrollo tecnológico, programación, ingenierías industriales, administración con visión de futuro, etc. Tristemente, los planes de estudio y las carreras actuales han quedado obsoletas. Lo peor es que las universidades públicas no están entendiendo ni adaptándose a la velocidad con la que el mundo está cambiando. Parece que priorizan la burocracia y la protección a maestros que no desean evolucionar, en lugar de mirar 10 años hacia el futuro.

Otro tema fundamental es el impulso de las carreras técnicas y de oficios. Existe una severa crisis de personas con oficios bien aprendidos y con habilidades técnicas que son sumamente necesarias en cualquier empresa. Ya no se encuentran buenos mecánicos, carpinteros, electricistas, etc. Esto se debe a que se creyó que todas las personas debían obtener un título universitario. Se promovía a estudiantes aun cuando debían ser reprobados, sólo para evitar problemas. Con esto creamos la errónea idea de que los oficios y carreras técnicas son menos prestigiosos que los estudios universitarios. Pero ahora, la tecnología y la Inteligencia Artificial nos darán un golpe fuerte de realidad al eliminar trabajos de universitarios y hacer más necesarios los oficios. Tenemos que estar preparados para esto y generar el talento necesario para ofrecer nuestra región como idónea para las inversiones.

Por último, es muy importante seleccionar qué tipo de empresas queremos que se establezcan aquí. Ya estamos en un punto donde no se trata sólo de atraer empleos, sino que ahora tenemos el privilegio de elegir qué nos conviene. Si continuamos con la tendencia de invitar a cualquier empresa, esto sólo generará una crisis entre los empresarios, que llevará a un “robo” de personal entre empresas del mismo tipo y hará menos productivas a ambas.

En Chihuahua se prevé una crisis de alrededor de 15,000 personas para 2026. Este es un número muy elevado y, si no se toman cartas en el asunto desde hoy, podría reducir drásticamente los niveles de productividad que ofrecemos como estado. Además, podría haber una inflación local debido a los costos asociados con el reclutamiento, la capacitación y la competencia salarial.





Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas. Empresario.

aminanchondo@gmail.com