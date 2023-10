Crisis migratoria y crisis económica

La crisis migratoria que se vive en nuestro estado, provocada por la irresponsabilidad e incapacidad del gobierno federal de Morena, ha ocasionado el cierre de los cruces fronterizos lo que ha provocado pérdidas económicas millonarias. Nuestra gobernadora está, ahora, haciendo frente no sólo a la crisis humanitaria, sino también a la económica producto de la miopía y perversidad de los morenistas.

De acuerdo a la información que ha circulado, del periodo comprendido del 18 al 30 de septiembre, hay un acumulado de 871.33 millones dólares en pérdidas por el cierre de cruces fronterizos en Chihuahua. A la fecha se les ha impedido el paso a más de 700 camiones de carga pues el gobierno estadounidense ha decidido endurecer sus posturas en cuanto a la migración y cruce de mercancías, producto de la crisis en que se encuentra envuelta Chihuahua y Ciudad Juárez.

Coparmex, por su parte, ha dado a conocer que el cierre del Puente de las Américas, que comunica a Ciudad Juárez con El Paso, Texas, están detenidos 1,500 camiones de carga, lo que ocasiona afectaciones a la economía nacional enormes pues tan sólo este cruce genera pérdidas diarias por 35 millones de dólares al día.

Ahora bien, estas afectaciones no sólo se dan al transporte de carga, la semana pasada Ferromex decidió detener unos 60 trenes rumbo al vecino país del norte ante la cifra de más de 4,000 migrantes que trataban de subir a sus vagones con rumbo a los Estados Unidos. La empresa reinició operaciones, pero sólo ha movido en la medida de la posible estos trenes, y esto le está ocasionando pérdidas de hasta 40 millones dólares por día.

Este problema se presenta ahora que México se ha posicionado como el principal socio comercial de EU, por encima incluso de China y Canadá. Durante el primer semestre de este año, México envió mercancías a Estados Unidos por un valor récord de 236,000 millones de dólares, un aumento del 5.4% respecto al mismo periodo de 2022, todo esto según las cifras oficiales de Estados Unidos. Sin embargo, pese a lo anterior, de continuar este cierre pronto comenzará a afectar a la industria maquiladora, las cuales ya están preparando rutas alternas para transportar sus mercancías.

Hay un verdadero problema en Chihuahua ocasionado por el gobierno federal. Esta crisis migratoria, crisis humanitaria ya, golpea a nuestro estado en varios frentes y el gobierno federal de Morena, no sólo no resuelve, sino que no da la cara para ofrecer soluciones, para resolver un problema creado por su incompetencia o perversidad. A la crisis humanitaria ocasionada por este manejo irresponsable del problema migratorio, hay que sumarle la crisis económica que está creando y muy probablemente también impactará en materia de seguridad.

Los migrantes merecen un trato humano y respetuoso, los chihuahuenses, los juarenses en especial, merecemos que el gobierno federal no nos deje solos, que asuma su responsabilidad, que cumpla los acuerdos a los que se comprometió y que se deje de farsas. Él es responsable de definir la política migratoria del país y no está haciendo nada. Su incapacidad, su irresponsabilidad, ya cobró vidas humanas y ante eso sólo la indolencia; ni siquiera han sido para remover al titular del Instituto Nacional de Migración, a pesar de estar procesado penalmente. Son unos irresponsables.

Lic. Francisco “Paco” Navarro.