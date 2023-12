Crónicas Urbanas de Chihuahua | Una Navidad sin ti

Por: Oscar A. Viramontes Olivas

Viene otra temporada de navidad y fin de año, y todos andamos apurados corriendo por las compras decembrinas que serán parte de los regalos que compartiremos con nuestros seres queridos, amigos y compañeros de trabajo; estamos tan preocupados por “endeudarnos” para estrenar la nueva televisión, aquellas de dimensiones estratosféricas para ver programas con mayor nitidez, como si estuviéramos en el cine; del automóvil del año que, será la envidia de los demás o de la casa nueva que se estrenará, gracias a nuestros deseos de tener más que los demás; sin duda, estas fechas representan gastar y gastar de forma irresponsable, pero para otros, el presupuesto para estas fechas será austero y destinado de forma responsable para lo necesario, sin embargo, hay otros que pasarán estas fechas como cualquier día ordinario. ¿Y Jesús, el verdadero motivo de estas fiestas?

El verdadero motivo de la Navidad es Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores

En este mundo material, siempre hemos vivido de eso, de lo material, pues desde pequeños estábamos inmersos en estas fechas tan nostálgicas, donde se nos enseñaba a acerca de esperar regalos que serían llevados por “Santa Claus” o “Papá Noel”, personaje que fabrica juguetes allá en un país lejano del Polo Norte; inspirado en las tradiciones folclóricas destacadas de Nicolás de Bari (como también de su versión legendaria húngara, Mikulás), el cual, reparte regalos a los niños en todos los rincones de la tierra el día de Nochebuena (24 de diciembre), y Navidad (25 de diciembre), colocándolos en calcetines, debajo del árbol de Navidad o a un lado de la cama donde esperábamos al hombre vestido de rojo, cuya expresión es: “¡Ho, Ho, Ho! Sin duda, era muy emocionante esperarlo ese día para recibir carritos, la hermosa bicicleta Banana; los soldaditos, la muñeca; las canicas, golosinas y un montón de cosas. Sin embargo, es la idea de que, si no te portabas bien, no estarías en la lista de “Papá Noel” para recibir algo, ¡Bastante cruel! Pero así era la regla, si no te portas bien: ¡No hay nada! Sin duda la idea de “Santa Claus”, pesaba más que el verdadero significado de estas fechas, la espera del nacimiento del Salvador del Mundo, Jesucristo, el Emanuel, “Dios con nosotros”.

Además de la espera del “hombre de rojo”, nuestros papás nos llevaban a las tradicionales posadas que, de acuerdo con la tradición católica, representan el peregrinaje hecho por María y su esposo José, desde Nazaret a Belén y a su llegada a esa ciudad, María estaba a punto de dar a luz, pero fueron rechazados en posadas y hogares por igual, y tras un largo recorrido, se les ofreció un humilde pesebre donde nacería Jesús. Sin duda, estas celebraciones eran muy emotivas, llenas de alegría y felicidad, como dice la canción; era la oportunidad de empezar a conocer el verdadero sentido de la Navidad y me acuerdo con cariño que, asistía a las organizados por mi querido e inolvidable padre, Francisco Porras García, en la parroquia “Refugio de Pecadores” que, entre cantos, rezos y velas, nos llevábamos en nuestro corazón un trozo de ese Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores.

La celebración navideña también se ha desvirtuado a lo largo del tiempo, pues la utilizamos como pretexto para convivir entre amigos y familiares en medio de “mares de alcohol”, infiriendo que es la única manera de estar satisfactoriamente contentos; sin duda, estos excesos, llegan a finales terribles donde se generan, un sin número de manifestaciones que van en detrimento de la sociedad, como, el alza de los accidentes de tránsito, donde en 2022, las aseguradoras registraron más de 24 mil choques, mientras que la tasa promedio muertes llegó a 12.4 muertes en hechos de tránsito, por cada 100 mil habitantes; los índices de delitos y homicidios durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, son objeto de preocupación; según el INEGI, en 2022, 27.4% de los hogares en México, tuvieron al menos un miembro víctima del delito, siendo los más comunes el fraude, robo o asalto en la calle o transporte público y extorsión y si le continuamos, no terminaríamos en seguir contando que en una gran parte de la sociedad, no hay Navidad feliz, sino una Navidad trágica; parece que, no aprendemos de las lecciones que nos da la vida y seguimos repitiendo los mismos patrones que nos originaron algún percance en estas fechas y en cualquier otra, en donde deberíamos estar más que alegres, unidos en pos del verdadero sentido de estas fechas, Nuestro Señor Jesucristo.

Otras circunstancias que nos alejan del verdadero sentido de las fiestas decembrinas, son los problemas domésticos, aquellos que nos hacen sentir indiferentes con todo; vivimos en una sociedad donde la desintegración familiar se ha convertido en un problema grave y cada vez más frecuente, produciendo el rompimiento del lazo afectivo y de convivencia entre los miembros de una familia, lo que puede tener causas muy diversas, entre ellos, conflictos internos, problemas económicos, falta de comunicación, infidelidad y otras situaciones, como la muerte de algún familiar que, nos inducen al sufrimiento, tristeza y la desesperanza, pero la pregunta reiterativa, es: ¿sabemos realmente el verdadero sentido de la Navidad?, tal vez sí, tal vez no, porque hemos dejado a Cristo fuera de nuestras vidas; Él está ahí esperando que, le abramos nuestros corazones con el fin de que, entendamos que estos momentos no son materiales, sino espirituales, donde se nos anima a recordar que gracias a ese niño nacido en Belén hace dos mil años, es el verdadero sentido de estas fechas y de nuestras vidas.

Tal vez alguien pueda o no estar de acuerdo con esta crónica en relación al planteamiento del verdadero sentido de la Navidad, sin embargo, lo más importante no es lo que puedan pensar o no las personas, lo más relevante de esto, es cuando reconocemos que la única esperanza es darle entrada a Jesús en nuestras vidas, en un momento en que de verdad, deberíamos estar completamente contentos, pues Cristo en nuestras vidas, nos invita a cambiar el odio por el perdón; lo material por lo espiritual; los excesos, por la buena administración; la intriga, por la verdad; la insensatez por la prudencia; la tristeza, por alegría; injusticia por rectitud; traición por lealtad; deshonestidad por honestidad; egoísmo por generosidad; desobediencia por respeto; maldad por rectitud; inseguridad por confianza; impaciencia por paciencia y tantas otros valores que debemos ir construyendo en cada Navidad, en cada Año Nuevo y reconocer que Jesús es el protagonista más importante de estas fiestas.

“Una Navidad sin ti”, Jesús, creo que es lo más triste que nos puede pasar, pues las algarabías del mundo material, nos pueden traer gozo y abundancia momentánea, sin embargo, si creemos sinceramente en el autor de la vida; quien nació hace más de dos mil años, el Principio y el Fin, aquel que nació para darnos vida y vida en abundancia, estaremos sin lugar a dudas, celebrando una Navidad permanente y completa; un nacer en Cristo, al momento de abrir nuestros ojos, cada día de nuestra existencia; de enfrentar las adversidades con esperanza y fe y así de esta manera, estaremos en posibilidades de estar animosos de que nuestra vida va tener sentido sin lugar a dudas.

Por ultimo es importante detenernos en el camino y reflexionar de forma sincera, lo maravilloso que ha sido todo este año, con todo y lo que nos ha pasado que consideremos negativo, sin embargo, a quienes han abierto de manera sincera los corazones a Jesús, pues no sólo es creer, sino actuar, les aseguro que tendrán unas fiestas decembrinas maravillosas, aunque tengamos un pan en la mesa o un gran pavo, no se trata de lo material, pero sí estamos conscientes del mensaje que nos hace a través de su palabra: “Estoy en tu puerta y toco”, es el llamado que nos hace el Señor, para que esta Navidad, Él sea parte de nuestra cena, de nuestros regalos, de nuestras alegrías; no lo veamos como algo efímero, sino como una realidad; siempre tengamos en cuenta que, Él debe ser el centro de todo…Finalmente, quiero decirles a todos y todas que, en aquellas circunstancias vividas en este año 2023 y que nos arrojaron saldos negativos y escases, sean de enseñanza y aprendizaje para rectificar en el camino; de tomarle el sentido correcto de nuestra existencia, pues el Señor, a través de ellas, nos pone a prueba nuestra fe; así mismo, de las cosas que nos trajeron alegría y abundancia, es una prueba de que Dios es bueno y nos quiere seguir recompensando al saber que hemos superado los infortunios, por ello, las tormentas no tardan toda la vida, sino que son momentáneas mientras tengamos una fe real el Dios, por ello, la esperanza que nos da una Navidad más al lado de Jesús, es la manera que todos tendremos seguro un panorama de mejores cosas para todos y termino diciendo que siempre le abramos a Jesús la puerta de nuestras vidas…¡Feliz Navidad!

