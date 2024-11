La Liga MX de vez en cuando nos regala temas dignos de análisis 100% deportivo, que nos recuerdan que no todo es polémica barata y clickbaits, y en este Apertura 2024 existe un caso que sin duda alguna se ha llevado el protagonismo del certamen. Hablemos del que, a falta de dos jornadas por jugar, ya puede ser llamado oficialmente el líder del torneo, hablemos del Cruz Azul.

Lo que ha hecho la máquina celeste en este Apertura 2024 es simplemente impresionante: 15 partidos jugados, 13 ganados, sólo uno empatado y sólo uno perdido. Con ese par de partidos que faltan por jugarse es prácticamente un hecho que romperá el récord de puntos en torneos cortos. Lo bonito de este caso es que la enorme cantidad de puntos que han cosechado van acompañados de una manera de jugar que ha enamorado a todo aficionado azul y que ha impactado a todo aficionado rival (su servidor incluido). Porque sí, es necesario mencionar que a pesar de que muchos futbolistas azules han hecho una extraordinaria campaña, ciertamente el MVP no se encuentra dentro de la cancha, sino en el banquillo: Martín Anselmi. Director técnico argentino que pasó de ser un entrenador desconocido a orillar a Cruz Azul a poner clausulas para que no le apliquen un “Gago”. Anselmi ha implementado un sistema de juego que al menos en números roza la perfección con 40 de 45 puntos posibles (89% de efectividad) y con una diferencia de goles de +27, consolidándose no solamente como la mejor ofensiva sino también como la mejor defensiva. Pero entonces si todo es tan perfecto como parece ¿Qué puede salir mal?

Este simple aficionado es de los que cree que Cruz Azul oficialmente ha despertado de su larguísima siesta, ya que desde su último (y relativamente reciente) campeonato ha tenido actuaciones bastante decentes, el hecho de decir que es el actual líder y el actual subcampeón avala esta teoría, sin embargo es una realidad que este es un debate que todavía no llega a una conclusión, y esto se debe principalmente a que este club (a pesar de las impecables condiciones en que se dio su más nuevo título) ha acostumbrado a la afición mexicana a que por más bien que esté jugando y por más puntos que esté generando, suele caerse en el momento más decisivo.

¿Ya despertó Cruz Azul? ¿El título del 2021 fue un caso aislado? ¿Está listo para homenajear sus años 70s? ¿Es un subidón temporal? Preguntas cuyas respuestas dependerán del gusto y el conocimiento de a quien se le pregunte, pero contestando la pregunta original de esta columna: El único equipo capaz de detener a este Cruz Azul, es el mismo Cruz Azul. ¿Qué puede salir mal?... Una cruzazuleada.





Mario el Lobo / Tiktok: @la.futboliza