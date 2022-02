¿Cuál será el rumbo de Chihuahua?

Por: Alejandro Domínguez

Esta semana se presenta el Plan Estatal de Desarrollo, instrumento que deberá delinear la estrategia gubernamental para enfrentar los retos que tiene el Gobierno del Estado para avanzar en la satisfacción de las necesidades de los Chihuahuenses.

¿Qué esperamos de este Plan? Primero la definición estratégica del rumbo que plantea el Gobierno de Estado; es decir, cuáles van las prioridades de atención y la programación de las mismas; un plan debe contar con el criterio metodológico necesario para ser evaluado de manera constante y periódica, no solo por el Gobierno, sino por la sociedad en su conjunto. De esta manera en una primera aproximación, diría que esperaría que el plan tenga una serie de indicadores que permitan analizar su eficacia desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo.

Siempre, lamentablemente, evaluamos el desempeño gubernamental haciendo un comparativo con lo que se hizo en el periodo de gobierno que antecede, pero no hemos logrado posicionar en el ánimo ciudadano un esquema que permita ubicar los rezagos que tiene el Estado, los recursos disponibles para atenderlos, así como los esfuerzos compartidos entre órdenes de Gobierno y sociedad civil para avanzar en los mismos. Seguir con el mecanismo de evaluación que tradicionalmente se utiliza, el resultado del Plan y del Gobierno será de rotundo éxito, porque no podemos ubicar en el quinquenio anterior una obra significativa en el Estado, no mejoraron las finanzas públicas, la inversión coordinada con los diversos órdenes de Gobierno no se percibe; entonces sería muy fácil anunciar una obra de infraestructura en materia de salud y desarrollarla para lograr superar al anterior periodo gubernamental; por eso insisto, lo deseable es que presente un mecanismo de evaluación que permitiera ubicar los rezagos que tenemos en los siguientes rubros: Salud, Educación, Seguridad, Infraestructura que genere competitividad regional, finanzas públicas, desarrollo económico; entre otros.

Sería importante conocer el diagnóstico que se tiene de Chihuahua, no solo de cómo se recibió la administración estatal, sino de cómo estamos en el contexto nacional, cuáles son nuestras ventajas, desventajas, áreas de oportunidad y, con ello, desplegar la estrategia de trabajo; una estrategia que nos mueva, en el mejor de los ánimos, a trabajar en el mismo sentido, que nos invite a la colaboración en el cumplimiento de un propósito común.

Veo en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, la oportunidad de convocar a los diversos sectores de la sociedad a cerrar filas en beneficio de Chihuahua; los últimos cinco años tuvimos un gobierno monotemático, no se puede caer en el mismo error, que sea uno solo el tema de la agenda pública; Juárez requiere un ordenamiento en su crecimiento, un reimpulso en la estrategia de atracción y retención de inversiones; Chihuahua capital debe mantener su ritmo de crecimiento y mejoramiento en la competitividad; la zona noroeste requiere mayor atención en seguridad y obra pública; la región centro sur requiere la inversión conjunta suficiente que permita tecnificar el campo, para evitar los conflictos que hemos tenido por el uso y disposición del agua; cada región del Estado tiene su particularidad, deseo que en este Plan se contemplen y avancemos como el gigante del norte que somos.

¡Chihuahua nos necesita a todos!

ALEX DOMINGUEZ