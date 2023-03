¿Cuáles son las formas? 

Brenda Ríos

Este 8 de marzo hemos hecho ruido sobre la violencia cometida hacia las mujeres, condenamos los altos índices de feminicidios en el estado, levantamos la voz por las que se las arrebataron y exigimos justicia coreando consignas que hicieron retumbar a las calles de nuestra ciudad.

Fue una marcha con más fuerza que las anteriores, más mujeres se sumaron a la causa indignadas por la falta de resultados hacía la lucha; monumentos pronto se cubrieron con mensajes que expresaron dolor y desesperación.

Fue un contingente que pintó de morado y de esperanza a una ciudad que ha sido azotada con desaparecidas, muertas e injusticias por años de mujeres víctimas de violencia.

Muchas compartieron experiencias, otras lloraban sus pérdidas, otras tantas asistían a su primera marcha; había mujeres jóvenes y otras no tanto que por primera vez se atrevían a hablar sobre sus agresiones. Ahí frente a Palacio de Gobierno, se armaron de valor y gritaron “ya nada me calla, ya todo me sobre, si tocan a una, respondemos todas”.

Se escuchaban también opiniones divididas: -ellas no me representan-, -esas no son las formas-, y si una cosa es cierta es que el ruido ha ayudado a poner los temas sobre la mesa y así poder sensibilizar a la población en general.

Fuera de los disturbios cometidos a los recintos que fueron dañados, hubo legitimidad en el mensaje que ese día buscábamos dar: necesitamos un alto al feminicida, necesitamos justicia y si estas no son formas, ¿que más nos puede dar esperanza?

Casos recientes como el de Mya Naomi, con un juez que dejó en libertad al menor de edad acusado de tentativa de feminicidio, nos habla de que el grito debe ser atendido inmediatamente, no hasta que las estadísticas aumenten.

Debemos sensibilizar a nuestros hijos, educar fuera del privilegio del que gozamos tantos que no hemos perdido a nadie en esta ola feminicida, ni que hemos sido víctimas de violencia, empatizar y generar conciencia, crear lazos seguros para protegernos, crear más leyes por y para mujeres y seguir cuestionando y exigiendo el actuar de las autoridades.

El porcentaje como resultado de tantas muertes nunca se podrá comparar con monumentos, edificios y arquitectura que como bien leí alguna vez, “sólo funcionan cuando representan algo”.

Invito a los lectores a la reflexión, a no juzgar, a involucrarse en las marchas para conocer las historias de las personas que marchan más con tristeza que con maldad; empaticemos y sigamos luchando por la paz y justicia para nuestras hijas, para que nunca tengamos que llorar por una mujer más.