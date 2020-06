Cuando El Chapo mandó a matar a Vasconcelos

“Tú tienes demasiados amigos en la Ciudad de México”, le dijo Joaquín El Chapo Guzmán a Jesús El Rey Zambada, hace 15 años. Le respondió que su hermano El Mayo también tenía, incluso más que él. Luego hablaron de política.

“Y luego él dijo”, recordó El Rey: “¿Qué hay sobre Vasconcelos? Ese es uno difícil, ¿verdad? Sí, le dije, por lo que sé, él no coopera con nadie. Y luego él dijo: Bueno, sí, creo que tendremos que matarlo en algún punto, dijo. Y luego dijo: Bueno, sí, no lo sé, pero parece que este hombre, no le gusta hacer arreglos con nadie”.

Las autoridades estadounidenses lo cuestionaron sobre este asunto en Brooklyn, a finales del 2018, durante el juicio de El Chapo.

--¿Quién es Vasconcelos?

--Vasconcelos es... él era uno de los altos comandos de la PGR, un policía al que todos respetaban y temían porque lo que se decía de él que no tomaría dinero.

--¿No tomaría dinero de quién?

--De parte del tráfico de drogas.

--¿Cómo se enteró del plan para matarlo?

--Bueno, me pidieron que formara parte del plan.

--¿Cómo se le pidió que formara parte del plan?

--Para ayudar a localizarlo y para ayudar proporcionando seguridad a los pistoleros a quienes iban a usar para matarlo.

--¿Quién hizo esta solicitud?

--Mi hermano Mayo me dijo, vamos a ayudar a mi compa Chapo. Chapo quiere matar a Vasconcelos, así que vamos a ayudar con eso.

--¿Cuándo ocurrió esto?

--Aproximadamente 2005. Como, a mediados del 2005, más o menos.

El Rey lo localizó, pero dijo a los estadounidenses que no pensaba que era correcto matarlo. “Hablé con Juan José Esparragoza, El Azul, y yo le dije que no iba a ayudar a matar a Vasconcelos porque le dije que no creía que fuera justo que allí hubiera cualquier muerte de civiles, personas inocentes. Y eso además de que, ya sabe, él no estaba realmente ayudando o yendo contra cualquiera, estaba haciendo su trabajo como policía, eso fue. Le dije que si esto sucedía, entonces todos vamos a terminar siendo lastimados, afectados”.

El Azul le dijo que tenía razón, que iba a hablar con todos.

--¿Siguió adelante el plan de matar a Vasconcelos?--, insistieron las autoridades estadounidenses.

--Bueno, con tiempo, recibí una llamada de Nacho Coronel y él me pedía apoyarlo en lo que se refiere a unas personas, su gente y la gente de Chapo, quienes habían sido arrestados en la Ciudad de México con algunas armas. Hablé con el director de operaciones, con la policía, y le pregunté si había alguna oportunidad de que pudiéramos ayudar a esas personas que habían sido arrestadas cerca de la parte sur de la Ciudad de México, y él dijo: no, no, no.

José Luis Santiago Vasconcelos murió el 4 de noviembre del 2008, cuando el avión Learjet en el que viajaba a la Ciudad de México procedente de San Luis Potosí se desplomó. Viajaba con Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación.