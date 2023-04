Cuando el destino nos alcance

Cuando oigo la frase ¡Ya Dios dirá! ¡Pongámoslo en las manos de Dios! ¡Lo que Dios disponga! Me pregunto ¿Acaso muchas de las cosas que pasan en este planeta son responsabilidad de Dios? ¿Nos podemos deslindar de la nuestra y creernos ajenos a lo que sucede por nuestro actuar o evasión?

Yo creo en Dios y siempre he creído en Él, Creador del universo maravilloso. Su obra nos da oportunidad de existir, aprender los altibajos de la vida y valorar lo que eleva el espíritu, pero no creo que su papel sea hacer la tarea que nos toca: hacernos cargo de lo que puso en nuestras manos, un entorno espectacular en el que somos la parte pensante y responsable, con esa habilidad única humana de visualizar el futuro.

Nos quedamos estancados en esa frase que en algún momento supuestamente dijo Dios: ¡Multiplíquense! siendo que la multiplicación es un término que si viene de la grandeza divina sería basado en el amor y la responsabilidad, no en el instinto y el placer ¡Ahí es donde nos falla la percepción de este mandato! ¿Quién recibió el mensaje, lo entendió plenamente? ¿O simplemente era algo que en ese momento de la historia se requería?

Todo en esta vida cambia, no nos aferremos a mandatos que ya no aplican, el mensaje de Dios está en lo que nos rodea ¿Qué estamos viendo? Desde nuestro libre albedrío nos toca razonar y ver que en la creación de Dios no caben los excesos y seguir trayendo niños a este mundo sin considerar que ya somos demasiados es un acto de irresponsabilidad. ¿Pero qué estás diciendo, Roberta, que ya no nazcan más niños, que cortemos el flujo de la vida de futuras generaciones, que se aborte con más frecuencia? ¡No, no y más no!

Creo que todos tenemos el derecho a traer niños al mundo, lo que yo cuestiono es el cómo, cuándo, por qué y CUÁNTOS.

Tener un encuentro sexual es la conexión física más intensa del ser humano, pero si no va acompañada de un respaldo absoluto al fruto que se pueda dar, es simplemente un acto superfluo y peligroso. Millones de niños están siendo concebidos en un ambiente del ahí se va, y por ende el maltrato, el abandono, el aborto, la muerte de inocentes, etc.

En China en una época se instituyó una ley que sólo permitía un hijo por pareja, queriendo bajar la escandalosa sobrepoblación del país, pero claro que no funcionó, hubo exceso de abortos y niños asesinados a la hora de su nacimiento. En la prohibición no hay solución.

Sólo la observación despierta la consciencia. ¿Acaso pensamos que si seguimos a este ritmo de proliferación con la contaminación que viene paralela podremos tener y heredar un medio ambiente sano, limpio, vivible?

El destino nos está trayendo cada vez más escenarios naturales devastados, más montañas e islas de basura, más líneas de drenaje desembocando en los sagrados cuerpos de agua, más construcciones obsesivas e innecesarias, más contaminación en tierra, aire y agua, y entre más somos más nos reclutamos en el comercio mundial que hace todo por vender. ¡TODOS estamos vendiendo, lucrando cada cual por su lado! ¿A costa de qué?

La sobrepoblación es una locura, y creo que Dios nos dice en muchos mensajes naturales: ¡Ya párenle! ¡Ya mídanse! ¡Ya cuiden esa unidad que acoge a todos y todo!

ROBERTA CORTAZAR B.