Cuando el diablo pasa la factura

El destino siempre alcanza al hombre y a sus circunstancias.

La separación de las dos Alemanias tenía que llegar a su fin, el Muro de Berlín duró casi 30 años para ser destruido, pero el 9 de noviembre de 1989, hace 34 años, con más de 161 muertes de quienes intentaron cruzarlo infructuosamente, el muro cayó y miles de ciudadanos de la República Democrática Alemana corrieron a cruzar esa barrera, antes infranqueable, para unirse con sus familiares de la República Federal Alemana, para hacer otra vez una sola. Con esto no sólo cayó el muro, sino es el fin de la guerra fría, renuncian todas las autoridades de la RDA, y se desmorona lo poco que quedaba del bloque socialista en casi todo el mundo.

Lo mismo le va a pasar a Corea del Norte, Cuba, Venezuela y a todos los países del mundo donde no haya libertad, el pueblo tarde o temprano va a tomar el control. Sólo es cuestión de tiempo, la realidad no puede ser inventada.

En México, en estos momentos, tenemos un Gobierno de la República que se aferra a gobernar con déficit presupuestal, gasto excesivo en obras faraónicas y programas sociales con muy mala ejecución y sin ningún control; con aumento desmedido de la deuda externa, aunado a la falta de crecimiento económico, acciones dictatoriales que desincentivan la inversión, provoca desempleo e inflación.

La descarada infiltración del crimen organizado en los tres órdenes de gobierno y en todas las elecciones, sólo nos habla que el destino alcanzó a un gobierno federal que nunca marcó rumbo, que desde la campaña de 2018 se dejaban entrever los rasgos autocráticos de un hombre/partido que nunca bajó los brazos para alcanzar la presidencia y gobernar, de la única manera que sabe hacerlo manipulando y mintiendo, avasallando, sin respetar la división de poderes, partido que fue creado para conquistar el poder y conservarlo a toda prueba, sin concesiones, si para ello es necesario mentir, robar e incluso matar, lo van a hacer. Lo importante es el instante de gloria, así como de oportunidad al frente del gobierno y pensando sólo en la próxima elección, sin prever el mañana, ni preocuparse por lo que ocurra alrededor.

Las consecuencias de un mal gobierno, como ya lo dijimos, no pueden eludirse, la factura se cobra y el pueblo tenemos que pagarla. Sabíamos que esto iba a ocurrir. Pero nunca imaginamos que iba a ser una dictadura, van por el INE, para matar la democracia. El sexenio está terminando, el beneficio de la duda pasó muy rápido, tanto, que no nos dimos cuenta que se estaba carcomiendo lo construido en los últimos años, en tan sólo un sexenio. De aquí en adelante todo es cuesta arriba, no se cansan de lucrar con el dolor y la necesidad de la gente, los problemas económicos también han sobrepasado la capacidad de los tomadores de decisión. Este no es el camino que nos conviene como país.

Ya se extraña la mesura, la fortaleza de carácter, la ecuanimidad, el no caer en excesos y la templanza en los gobernantes. Al tiempo.