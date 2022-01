Cuando el diablo pase la factura

O cuando el destino nos alcanza. En estos primeros días del año cuando todo mundo nos deseamos bonanza, cuando renace la esperanza de tiempos mejores, cuando la vida nos ofrece la oportunidad de volver a empezar (de resetearnos, dirían los millenials) y sobre todo cuando todo mundo le hacemos al agorero, a la pitonisa, precisamente ahora; nos caen como bombas las malas noticias. Hay una nueva ola de casos de Covid en todo el mundo que está afectando gravemente a nuestro país, que según la Universidad John Hopkins de Estados Unidos, https://www.jhu.edu/ , lo coloca en el nada honroso primer lugar mundial de mortalidad por coronavirus con un 7.5 por cada 100,000 habitantes, con todo y la rasurada que le ha dado a la información oficial el gobierno federal, si no estaría al doble. Y esto es debido al pésimo manejo de la pandemia desde su inicio, hasta el día de hoy, la falta de seriedad con que se enfrentó, dándole un manejo político y hasta chocarrero; “no pasa nada, salgan abrácense”, “el tapabocas no es necesario”, y el mejor de todos: “La pandemia nos cayó como anillo al dedo”. El uso electoral de las vacunas, cuyo proceso se volvió lento, burocrático, y no fue por el costo, que era menos del 0.7% del PEF del 2021, contando doble dosis para todos los mexicanos, no quiso utilizarse el sistema de salud, ni el público, mucho menos el privado, se usaron las estructuras de los “Siervos de la Nación”.

Los combustibles subieron en este inicio de año, esta medida será altamente inflacionaria para el resto del 2022. Aunque el gobierno sólo reconoce un 7% de inflación en el 2021, la más alta en los últimos 21 años, los precios de los productos han aumentado a niveles inalcanzables, la tortilla más del 30%, el azúcar un 39%, el tomate un 100%, el pollo un 80%. ¿De qué sirven los aumentos al salario mínimo con esos precios?

Es totalmente falso que nos estemos recuperando de la crisis económica, no hemos alcanzado todavía el Producto Interno Bruto (PIB) del 2018, 18,520 miles de millones (MMS), base 2013, la mejor proyección del Banco de México para este 2021 que termina, es del 4.5%, lo cual nos dejaría con un PIB de 17,713 (MMS), comparado con el que recibió la fallida 4T, da exactamente un 4.3%, pero NEGATIVO, esto es, decrecimos en sólo tres años lo prometido.

El número de pobres aumentó en 2 millones y la pobreza extrema en 1.5 millones, quebraron 1.2 millones de empresas, el PIB per cápita es el más bajo de los últimos cinco sexenios. La inversión pública se ha derrumbado, al 3.3% del PIB, debajo de lo recomendado por el Banco Mundial para cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sustentable, el 4.5%. La falta de inversión en infraestructura por la eliminación del Ramo 23 y la inversión federalizada directa en estados y municipios ha provocado la falta de desarrollo, al no haber efecto multiplicativo en la economía; faltan carreteras, puentes, caminos saca cosechas, pasos del ferrocarril, hospitales, escuelas, en fin lo que hacía que México se moviera y creciera. De cualquier manera, los mexicanos saldremos adelante. ¡FELIZ AÑO NUEVO!.

(*) Canción “Resistiré” del Dúo Dinámico.