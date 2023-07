Cuando el infierno nos alcance… ¡Ya nos alcanzó!

Por: María de los Ángeles Ruiz

Al menos 112 personas han fallecido en los últimos días en el territorio nacional, eso los que oficialmente se han contabilizado, por golpe de calor directo, muchos otros han fallecido por situaciones relacionadas al aumento de la temperatura de su cuerpo, como pueden ser infartos o alguna otra situación.

Nunca en México habíamos experimentado estas temperaturas, sobre todo en el centro del país, donde sus máximas eran de 28 grados centígrados, jamás hubieran pensado vivir en carne propia los terribles cuarenta grados que acá en el norte del territorio nacional ya estamos acostumbrados.

Pareciera que lo que nos platicaban desde los años 70, cuando se empezó a hablar de las emisiones de carbono y del apocalipsis donde no habría agua y la temperatura del mar aumentaría, así como la del planeta, es hoy, toda una realidad.

Pero mi pregunta sigue siendo, ¿qué vamos a hacer al respecto? El humano parece estar en una negación, o en otra realidad diferente a la que hemos llevado a nuestro planeta y ambiente, el desgaste de los recursos ha llevado a un estrés de este ente en el que vivimos que no hubieran imaginado los primeros hombres que poblaron la tierra y mucho menos, aquellos que en su filosofía respetaban la naturaleza, las dinámicas sociales parecieran sólo responder al egoísmo de los intereses económicos y políticos, pero nunca voltean a ver la realidad de la tierra que nos da albergue.

Estamos viviendo la terrible situación del asesinato, porque no puedo describirlo de otra forma, de los cuerpos que albergan a los árboles, en la sierra de Chihuahua, los problemas sociales que hemos experimentado en los últimos años y que han llamado la atención en los meses recientes por enfrentamientos entre grupos de humanos armados, responden a la “lucha” por ver quién se roba los árboles y los vende clandestinamente.

ES TERRIBLE, que sólo se describa el problema y no se realicen acciones para frenarlo.

Pero, todos podemos cooperar a que las cosas mejoren, todos somos pobladores de este planeta y de alguna u otra forma, si nos proponemos, podemos por lo menos, sembrar un árbol, y hacernos responsables de él, para que ayude a mejorar las condiciones del clima de nuestra casa, la tierra.

Sé que me escucho muy soñadora, pero creo que si no empezamos a hacer algo, simplemente un día nos uniremos a la estadística con la que inicié, seremos uno más de los que dejamos de funcionar porque el calor nos quemó y evaporó nuestros órganos.

Me uno a su dolor, si es que acaso lo siente, por pertenecer a esta generación, a la que nos tocó vivir en carne propia lo que algunos, más bien, muchos investigadores vaticinaron, bienaventurados los que no viven para ver este desastre, pero pues a los que estamos aquí, no nos queda otra más que intentarlo, somos pocos los que vemos o creemos en intentarlo, pero si lo compartimos y empezamos a realizar ejercicios de reforestación y cambio de cultura, tal vez, por lo menos, podamos decir: “Lo intenté” espero que la frase que siga sea “y lo logramos” pero si es solamente, “Ni modo”, pues por lo menos, “Lo intentamos, es decir HICIMOS LO QUE DEBÍAMOS HACER”.

Un gusto saludarlos, Asociación de Editorialistas de Chihuahua. Hasta la próxima.