Cuando la educación no es prioridad 

Es una lástima ver cómo las autoridades en Chihuahua no le apuestan a la educación. Primero el tema de los libros de texto bajo un desconocimiento preocupante del contenido y una cerrazón digna de esa derecha que representa la senadora Lily Téllez, retrógrada y cerrada. Hoy las niñas y los niños de Chihuahua no trabajarán con libros de texto y además, por si esto no fuera poco, sin aire acondicionado porque las autoridades educativas han mandado a decir que no hay dinero para invertir en educación. Así las cosas en Chihuahua.

Frente a la incertidumbre de no tener libros de texto para el regreso a clases de cientos de estudiantes chihuahuenses, este gobierno estatal sólo se la pasa en la declaracionitis señalando a las madres y padres de familia que no se preocupen, que ya verán cómo resolver pero que los niños y niñas tendrán materiales.

Y qué ha hecho, convocar a la donación de libros de texto de años pasados para sustituirlos, y cuántos han juntado, decenas apenas que no alcanzan ni para un salón de clases o una escuela completa, ya que ni los convocantes han donado y debe ser porque sus hijas o hijos acuden a escuelas privadas.

También se ha dicho que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación estatal, diseñará nuevos materiales para sustituir los libros de texto, ajá, claro, y al mismo tiempo llega un oficio para señalar que ni se les ocurra a las escuelas prender sus aires acondicionados porque no hay dinero para pagar, y quien desacate, pagará de su propia bolsa el costo de la energía eléctrica que se genere de los aires.

Aaah pero qué tal, la gobernadora declarando que la reciente manifestación de madres y padres de familia preocupados porque hoy inician las clases y no hay ni habrá hasta quién sabe cuándo los libros, no son de Chihuahua, que muchos tenían acento “sureño”, y que mejor se vayan a sus estados a manifestar. Habráse visto, poniendo más atención en los acentos de los manifestantes porque claro, debe creer que todas y todos somos igual de conservadores que ellos.

Las elecciones aún no inician y ya vemos este tipo de actitudes, porque claro lector, los libros de texto no es más que un acto con el que el gobierno estatal busca colocarse en el mapa de frente a las elecciones, sacrificando la educación del estado, obviando a las miles de niñas y niños que hoy se incorporaron a clases y que no saben ni entienden por qué no tienen libros de texto y padeciendo del calor de esta temporada que aún no termina porque dice la gobernadora que no hay dinero, que ya se lo gastó en sus viajes en comunicación social.

Este par de acciones, una frívola fundada en una ideología que debe quedarse en casa como es el dejar sin libros de texto a las niñas y niños del estado que no tienen ninguna culpa del conservadurismo de la gobernadora y todo la administración pública del estado, y por el otro, una decisión que entorpece la labor de enseñanza del personal docente y las y los alumnos, pues este gobierno no está dispuesto a invertir, sí a invertir y no gastar en la educación. Esa es la clase de gobierno que hoy tenemos en nuestro estado y es una verdadera pena que confío en que no sea olvidada por la ciudadanía el año que viene.