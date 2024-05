¿Cuándo me queda por vivir?

¿CUÁNTO ME QUEDA POR VIVIR?

Muchos pensamientos…un solo equipo

“DESDE CUALQUIER ÁNGULO EN EL ENTORNO”, quisiera volver mi vista atrás por un momento para evaluar mis logros y mis fracasos, consciente de que gracias a las experiencias negativas, pero también de las positivas, es que he podido crecer y madurado; desde pequeño sé lo que es amar… mis padres me lo inculcaron; recibí los valores básicos de la vida y sin duda el más ético es el amor, pues quien ama es más remoto que cometa maldades; he acertado y he fallado, me he caído y levantado, también he conocido el triunfo, lo mismo que el fracaso; he cometido errores con las personas que más amo, y aún peor, me he faltado a mí mismo; he recibido grandes satisfacciones a cambio de pocos sacrificios, puesto que es más práctico dar que recibir, aunque de todas las experiencias que he vivido, la que más duele es la ingratitud de las personas en las que mayormente confiamos y a quienes a veces también defraudamos; aprendí el arte de negociar y entendí que la vida es un constante seducir para lograr; Jhon Lennon señalaba que: “La vida es lo más pronto que nos pasa, mientras nosotros estamos haciendo otra cosa”.

Solamente con una buena entrega total; preparación y perseverancia, se podrá alcanzar el éxito soñado con base en la perseverancia porque la constancia, cada vez que fallamos, propicia que acumulemos experiencia. Aún estoy lleno de esperanzas y de grandes aspiraciones; estoy orgulloso de ser mexicano y de dar un poco de mí a mi amada patria pues sé que no hay un sentimiento más elevado y enardecido que el patriotismo y agradezco a la sociedad todo lo que he recibido. ignoro ¿cuánto me queda por vivir? empero, anhelo tener suficiente tiempo todavía para seguir amando a mis hijas y darle gracias a Dios y a la vida por esta oportunidad; estoy obligado a ser una buena persona en mi entorno familiar y social porque tengo fe en mí y en nuestro Creador; quisiera, en adelante, dar puras satisfacciones para que a través de ellas se sientan orgullosas de su padre; quiero que mi capacidad de dar se nutra de honestidad, respeto y congruencia entre pensar, sentir, decir y hacer; quiero imponerme el desafío de crecer suficientemente, no obstante mi edad, para sentirme satisfecho de haber nacido y propiciar esta intentona…Amo a mis hijas contundentemente…