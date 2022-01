Cuando se separen cuerpo y espíritu

No tenemos prueba científica de qué sucederá cuando se separe nuestro cuerpo del espíritu. Todas las religiones dicen saber por qué estamos aquí y qué pasará con nuestras almas cuando el cuerpo se deshaga, pero nadie tiene un video con qué comprobarlo.

Una religión que no vende la idea de una vida plena después de la muerte, llámesele cielo, reencarnación, nirvana o un paraíso musulmán lleno de beldades, no tiene adeptos. A nadie le gustaría creer en un Dios que nos diga las verdades del Big Bang, que nos explique cómo los dinosaurios se extinguieron sin ser bautizados, o que acepte que somos una casualidad cósmica con conciencia de existir y que cuando mueres se acaba la única fiesta.

Creer en una u otra religión nos ayuda a disminuir la angustia de existir, porque la necesidad de aferrarse a algo a la hora de los miedos, de la vulnerabilidad, de la enfermedad, de sabernos tan pequeños en la dimensión de un universo infinito, es superior a cualquier raciocinio filosófico oriental u occidental, y por eso a lo largo de la historia del hombre hemos creído en Ra, en Apolo, en Brahma, en Buda, en Quetzalcóatl, en el Gran Espíritu de la Pradera y en Jesucristo. Ninguna religión comparte la misma idea de lo que nos pasa al morir, pero las necesitamos para no volvernos locos con la pregunta: ¿A dónde irá mi alma cuando mi cuerpo muera?

A mí me encanta la definición que da la Teosofía (sabiduría de Dios) una religión creada en 1800, poco difundida, pero que parece renacer en estos días en que ya no creemos en el infierno y dice que el alma humana es como una chispa que se desprende de una gran llama y da vida a una persona, pero al morir vuelve a fundirse en ella. Mientras la chispa está dentro de un ser vivo siempre conserva un hilo con la llama porque el desprendimiento no es total y la fusión tampoco es absoluta al morir, pues esa alma vuelve a manifestarse en algún ser.

No importa en qué creamos, la realidad única es que vamos a morir. Y con todos los avances del hombre todavía no se sabe qué sucede cuando se separen el cuerpo y el espíritu. A usted, estimado lector, lectora, ¿qué cree que pase después de que se separe su cuerpo y su espíritu?





