Cuando un amigo se va 

Me parece que he perdido un verdadero amigo. El jueves 16 de diciembre de 2021 me avisaron que don José estaba muy mal. El viernes 17 me llega la infausta noticia. El arzobispo emérito ha muerto.

Creo que es ahora cuando es un momento para conocer este escrito que me mandó don José el 18 de noviembre de 2009, cuando eran las vísperas de dejar el gobierno de la Diócesis de Chihuahua. Les comparto lo que me dijo en 2009.

“Domingo 15 de noviembre, celebra confirmaciones en la misa de 10 de la mañana en Santa Teresita, colonia Dale; a las 12 del día, según costumbre la misa pro populo en Catedral, no faltó quien pensara que fuere el último domingo que estaba en la metropolitana y por consiguiente, los adioses y promesas de no olvido.

En el Seminario, a las 13.30hs. Misa y convivencia con los papás de los seminaristas; hubo después un rato de descanso, ya que afortunadamente se suprimió la misa a las 16hs, en Catedral como despedida de los laicos… No era posible no aceptar la cena en un restaurant con un grupo de fieles que se empeñaron en cenar con el Arzobispo que todavía consideran de ellos.

El lunes, 16, temprano los miembros del equipo que construye el templo a S. José María Escrivá tenían algo que comentarme. Las especiales dificultades por las que pasan se merecen ser escuchados.

Los amigos empresarios y hombres del gobierno prepararon también un rato de diálogo durante la comida en un lugar pintado de AMARILLO. Dejando un pequeño intervalo de tiempo para celebrar la Eucaristía y Confirmaciones en la parroquia de Santa María Reina a eso de las 18hs..

Habría que cenar en algún lugar, ¿por qué no con un grupo de fieles y el párroco de la misma?

El martes, desde luego ni me embarqué ni me casé, pero compartí en mi mesa el desayuno con amigos que me han estimado desde mi llegada. En el cuartel también hay asuntos que arreglar y aprovecho para saludar al General Guillén, con quien hemos compartido momentos de amistad.

Los 12 sacerdotes que ordené un 25 de enero se sentían con derecho y lo tenían, de compartir conmigo el pan y la sal, reunidos en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, a las 13hs., faltaron algunos por diversos motivos, fuera de la nación, compromiso de últimos momentos, otros. Los vecinos, pared de por medio, pretendieron desvelarme por última vez, con música y ruido sin intermediarios.

Miércoles 18: en la mañana recibir a los nuevos habitantes del Obispado, llaves, secretos de la casa, mañas de las puertas, goteos de las regaderas, lo que se pensaba hacer y no se hizo; sin faltar las recomendaciones de informar a los llamantes del cambio de domicilio y todo lo demás. 14hs. Comida con todos los sufragáneos de la provincia y su servidor el administrador apostólico como signo de amistad y despedida.

Los compromisos de las gentes importantes son muchas veces ineludibles: entre dos de los sufragáneos y su servidor hicimos el quite, del hasta luego. A las 18 hs. Dimos gracias a Dios, con la Eucaristía por la continuación de la obra de la plaza donde se ubica la escultura de Juan Pablo II, frente a la Central Camionera. Asistió la gente prevista y se fueron comprometidos a terminar este homenaje de Chihuahua al Sumo Pontífice.

A las 20hs. Pude recibir en el hotel, al Señor Nuncio Apostólico que estaba llegando a nuestra ciudad. Tuvimos tiempo de dialogar durante la cena en el restaurant del mismo hotel, acompañados de algunas personas. José FERNÁNDEZ ARTEAGA, Arzobispo de Chihuahua”.