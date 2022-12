Cuatro pre-textos para fin de año

Por: Víctor M. Quintana S.

ANTICOMUNISMO SIN COMUNISMO

En un texto excelente, Fabricio Mejía señala que en México se está promoviendo un “anticomunismo sin comunismo”. Tiene toda la razón. Gobiernos y partidos de derecha están agitando un tigre de papel, un “coco” para ganar con el miedo el apoyo que no pueden lograr con su arrogancia ni con sus participaciones elitistas en los congresos. Echan en un mismo cazo: feminismo, igualitarismo, nacionalismo, acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables, progresismo, ambientalismo, austeridad, lucha contra la corrupción, acciones efectivas por la justicia social, respeto a la diversidad sexual, etc. A todo este chile con queso le llaman “comunismo”. Anacrónicos como son, se enfundan en la túnica de cruzados- los mismos que masacraron y saquearon Constantinopla- para defender la “civilización” de los bárbaros a quienes no definen por su cultura sino por su color, clase social e ideología. A todo aquello que sea moreno, que no use ropa de marca, que no deje margen para los negocios desde el poder, le llaman “comunismo” Y es que el anticomunismo puede ser muy rentable, si no en términos electorales, cuando menos en “moches”, abuso del poder y revanchas personales.





LAWFARE: LA LEY ES PARA ATACAR, NO PARA ACATAR

Los blanquitos, riquitos del mayoritariamente indígena Perú, ya no aguantaron a Pedro Castillo, elegido democráticamente presidente de aquella hermana República de Sudamérica. Qué vergüenza para las élites que van a codearse con otras élites latinoamericanas en Miami o en Nueva York ser gobernadas por un maestro campesino sombrerudo. La clase política en mayoría le interpuso todos los obstáculos legaloides para gobernar. Harto de mezquindades, Castillo disolvió al congreso de los privilegiados para convocar a nuevas elecciones y construir una mayoría que permitiera la gobernabilidad en un país que aquellos habían hecho ingobernable. La clase política respondió usando la ley para derrocar a Castillo y en nombre de la democracia decretó el Estado de Sitio, es decir, pisoteó y pisotea la democracia y la ley dizque para preservarlas. En Argentina también se usa la ley para atacar a Cristina Fernández, quien sería vuelta a elegir Presidenta, porque la oligarquía le teme. En Brasil también usaron el arsenal legaloide, el “lawfare” para deponer a Dilma Roussef y encarcelar a Lula, ahora declarado inocente, quien luego ganó de nuevo la presidencia de aquella república. El uso abusivo del derecho es, pues, el arma letal de quienes rechazan la justicia. El “golpe blando” para atropellar la democracia en nombre de la ley.





CUANDO JUZGAN LOS MILITARES

Al servicio de la oligarquía, los militares peruanos han reprimido, encarcelado, golpeado y hasta asesinado. Ellos se justifican afirmando “Usamos la fuerza para sofocar a malos peruanos”. Cuando quienes tienen las armas y el monopolio del uso legítimo de la fuerza se erigen también en jueces de quienes son buenos y quienes son malos, la democracia y el Estado de derecho se desmoronan. No hay ningún blindaje que pueda resistir a una ráfaga o a un bazukazo precedidos de una tajante sentencia, emitida por quien es fiscal, juez y verdugo, todo a la vez, de la bondad o maldad de las personas.





ENTRE TANTOS PEREGRINOS

Ahora Chihuahua está más navideño que nunca. Y no es por los fríos ni por el ornato de nuestras calles, o las aglomeraciones en los centros comerciales. Es porque nunca como ahora hemos visto llegar a tantos migrantes. A los ya conocidos de Haití y Honduras, los países más pobres del continente se suman los de Nicaragua y de Venezuela. Como dijo el poeta-periodista John Berger, “el siglo XXI es el que nunca tanta gente había tenido que decir adiós”. ( https://bit.ly/3hBDxv7 ) Agreguemos a los migrantes nacionales, nuestros hermanos del sur y sureste del país, de la Sierra Tarahumara, a los desplazados por la guerra contra el narco. Estos días navideños se multiplican las familias pidiendo posada. Ojalá que nuestros encuentros familiares y amistosos no los invisibilicen. Ojalá que, así como este es el siglo de los adioses forzados, sea también el de las acogidas generosas, el de las patrias universales. Ojalá que aprendamos la comensalidad, es decir, compartir la mesa con quienes un decreto del César o una amenaza del capo, o un empleo perdido o una tierra despojada, o un techo negado, los convirtió en peregrinos.

Con todo eso en el corazón, les deseo una feliz Navidad para todas y todos los peregrinos de este mundo.