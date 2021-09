Cuauhtémoc: paridad en el papel

Por: Zulma Chacón

Seguramente ustedes, amables lectores, ya vieron (con el mismo horror que una servidora lo hizo) la flamante fotografía del gabinete del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc 2021-2024, si no lo ha hecho, le recomiendo que lo haga, no se puede perder, el ver cómo la lucha de años de muchas mujeres por lograr oportunidades justas e iguales, se ven trastocadas con esa fotografía en la que exhiben un gabinete sin una sola mujer, prácticamente, nos regresa a los años cuarenta, donde no existía el derecho al voto femenino en México.

El pasado 14 de mayo de 2019, en la Cámara de Senadores, se aprobó por unanimidad, la paridad sustantiva en todos los espacios de toma de decisiones del Estado, reformando diez artículos de la Constitución en materia de paridad de género; y aunque lo anterior garantiza la paridad de género y la igualdad sustantiva en los poderes de la Unión, a nivel federal, estatal y municipal; quizá esto pasó desapercibido para el ahora alcalde del TERCER municipio más poblado del estado de Chihuahua, Elías Humberto Pérez Mendoza.

La Colectiva de Estudios Feministas Mayé, de Ciudad Cuauhtémoc, Chih., tuvo un acercamiento el pasado 15 del presente con el presidente municipal, donde mostró “apertura al diálogo” y se realizaron los siguientes compromisos inmediatos en materia de políticas públicas con perspectiva de género, por mencionar algunos: consolidar como organismo descentralizado el Instituto Municipal de las Mujeres de Cuauhtémoc (IMMC); la creación del Consejo del IMMC; la creación en Seguridad Pública de la Unidad Especializada en Violencia de Género; mecanismos de Alerta de Violencia de Género, a través de la transversalización de la perspectiva de género en todos los departamentos; generar Mucpaz “Redes de Mujeres Constructoras de Paz”, hasta aquí muy bien.

En cuanto a materia de paridad: armonizar y actualizar el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, así como el Código Municipal; la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio integrando la perspectiva de género y el principio de paridad; y el siguiente punto es el que hay que resaltar: “Seguimiento por parte del C. Presidente Municipal, Cabildo y ciudadanía, a que los ACTUALES titulares del gabinete cumplan con la transversalización de la perspectiva de género en ‘sus departamentos’”. ¿Acaso con esto quiere decir que el gabinete permanecerá sin cambio alguno?, ¿seguirá siendo un gabinete patriarcal?, ¿se seguirá violando el principio de paridad de género?

Nunca es tarde para rectificar el camino, esperemos que reflexione el alcalde del Municipio de Cuauhtémoc, Chih., y haga cumplir lo que señala la Constitución, las leyes en la materia y el documento de reconocimiento a la desigualdad en la ocupación de puestos públicos entre hombres y mujeres a nivel mundial emitido por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus iniciales en inglés) y con ello reconozca las luchas y reivindicaciones de las mujeres, asegurando el ejercicio de sus derechos.

El camino aún es largo para las mujeres…