Cuestionemos la representatividad

Los mexicanos tenemos un sistema político llamado democracia, la cual está basada en la elección de representantes que toman decisiones a nombre de todas las personas que conformamos una sociedad.

A la hora de votar, la mayoría de la ciudadanía les otorga el poder de la representación de todos (ojo aquí, no todas las personas los eligen pero sí representan a un determinado sector completo). Este acto legitima el poder que se les otorga para ir a aprobar presupuestos, iniciativas de ley, reformas, cuentas públicas, etc.; todo en nombre de todas las personas que seguimos en nuestro día a día, queriendo que nuestro país, nuestra familia y nuestras vidas mejoren.

Esta representatividad se da para ir a hablar a nombre de todas las personas y no a título personal. Este es un claro límite que deberían entender los políticos. No se les entrega un poder ilimitado, sino una representatividad limitada a expresar el sentir de sus representados.

Otro punto importante es que no van en representación del partido, sino de las personas. Tristemente, en nuestro país, los legisladores obedecen primero las instrucciones de los líderes nacionales de los partidos, antes de la voluntad ciudadana. Este orden jerárquico de lealtades es lo primero que debemos cambiar. El ejemplo más claro y cercano fue la reciente votación para facultar a la Guardia Nacional (Ejército) para ejercer labores de policías preventivos. Ahí se interpusieron primero los intereses de las cúpulas partidistas antes de la voluntad de la ciudadanía.

Los grandes teóricos políticos antiguos poco hablaron del término “representatividad” al darse por entendida la palabra, pero con el paso del tiempo fue tomando importancia. Hobbes decía que la representatividad terminaba cuando dejaba de existir una rendición de cuentas. Ponía de ejemplo las monarquías, que si bien el rey representa al pueblo, pero no lo consulta para tomar decisiones, entonces el pueblo deja de legitimar su poder al no sentirse representados, convirtiendo al jerarca en tirano. ¿Tendremos de esos en México, en diferentes escalas?

En México es sumamente cómodo ser político. Es, literalmente, el “sueño mexicano”. Tristemente se ve así porque muchos de ellos sólo sueñan con llegar a gobernar para convertirse en millonarios. Esto resulta ser el sueño más cómodo porque, además, no le rinden cuentas a la gente. Justo el problema de los tiranos.

Tan es así que muchos representantes en nuestros congresos no entienden ni sus principales facultades. En campaña ofrecen puras gestiones de las cuales no tienen poder de lograrlas más que pidiendo favores al Ejecutivo que, obviamente, luego les cobrará con votaciones. Y por otro lado, nunca he visto a un diputado o diputada llamando a comparecer a algún miembro del poder Ejecutivo para cuestionar el ejercicio del presupuesto, cosa que es una de las tres principales obligaciones que tienen.

El poder en una democracia debe ser legitimado por la ciudadanía. Se legitima con nuestro voto y confianza. Si ésta se pierde, también se pierde esa legitimidad y tiembla nuestro sistema político. Defender la democracia no sólo es defender al INE, también es exigir una verdadera representatividad que incluye una rendición de cuentas real.