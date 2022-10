Cuidado con el empleo

El estado de Chihuahua lleva muchos años creciendo económicamente muy por arriba de la media nacional. Esto se ha dado gracias a nuestra posición geográfica, a nuestro sistema empresarial, a seguridades que dan ciertas políticas públicas que tenemos, etc. Todos estos factores han hecho que muchas empresas lleguen a establecerse en nuestro estado, generando empleos y manteniendo una vida económica muy activa.

Los empleos pueden ser traicioneros. No todo empleo viene a generar riqueza social. Existen los empleos que continúan empobreciendo a la gente, porque les consumen todo el tiempo a las personas y no generan el suficiente recurso para mejorar su calidad de vida. Esto es sumamente engañoso porque tienes a las personas empleadas, pero no hay dinero circulando. Por lo contrario, la competencia que se empieza a generar entre las empresas para poder completar sus plantillas laborales hace que se pierdan muchos recursos en las áreas de recursos humanos y por ende, en la productividad de esa unidad económica. Ciudad Juárez es un claro ejemplo de este suceso donde se ha llegado a pagar a la gente sólo por aplicar.

Este es el tipo de empleo que ya no necesitamos en nuestro estado. No podemos seguir trayendo empleos que pagan muy poco y que además está completamente saturado de ofertas de empleo. Lo que necesitamos son empleos de mejor paga, que derramen riqueza en la gente que rodea a esas empresas. Estos empleos también necesitarán más capacidades en sus empleados y es a lo que el gobierno debe de entrar a capacitar a la población para poder acceder a ellos.

Ahorita es un momento crucial para poder recoger qué empresas queremos traer. El contexto económico global ha generado que los propietarios de grandes empresas volteen a ver a México y concretamente a Chihuahua para mover sus empresas de países orientales a nuestro país. Las condiciones que ofrece nuestro país al estar lejos de la guerra, con sus energías aseguradas y a lado del país que más consumo tiene en el mundo han hecho que se apresuren estas negociaciones. Podemos también sumar a estos factores la especie de guerra fría que se está viviendo en el mundo comercial entre China y Estados Unidos.

El fortalecimiento del peso, de lo cual escribí la semana pasada, es otro de los factores que empujan o aceleran este posicionamiento global. Para poder asegurar esto, necesitamos que el gobierno del estado asegure las mejores condiciones para las empresas que cumplan con estos requisitos, y ser menos permisivas con las que generan empleos infrahumanos, que nos han heredado pobreza y problemas relacionados con la inseguridad.





El sector empresarial del estado de Chihuahua siempre ha sido muy reconocido por su unión y por su visión estratégica, esto también es una ventaja fundamental que se debe de utilizar para armar una buena red de cabildeo y poder atraer empresas enfocadas en la mentefactura y no sólo en la manufactura. Eso debemos de revisar la ciudadanía.