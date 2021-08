Cuidado con las criptomonedas

Por Luis Arturo Gómez

Con el paso del tiempo, el ser humano ha adoptado diferentes medios de pago para realizar sus operaciones, como: el dinero en efectivo (billetes y monedas), el dinero plástico (tarjetas de crédito y débito) y el dinero electrónico, como las transferencias que se realizan desde la computadora o el teléfono móvil. Todas estas operaciones se realizan con mecanismos proporcionados, autorizados y regulados por las autoridades gubernamentales.

Hoy en día los avances tecnológicos han permitido crear monedas digitales o virtuales, conocidas como criptomonedas, las cuales no están reguladas ni autorizadas por el gobierno, sólo se comercian de persona a persona por internet, no existen políticas para su emisión, y lo más importante, detrás de ellas no existe ningún activo o actividad que las respalde.

Más que como medio de pago, las criptomonedas son mayormente utilizadas para la especulación, es decir, las personas las compran porque piensan que subirán de valor, y con el paso del tiempo podrán venderlas más caras del precio al que las compraron, obteniendo un rendimiento sobre su inversión. Sin embargo, esto no siempre resulta a su favor.

Antes de invertir en criptomonedas, toma en cuenta las siguientes características:





No se les reconoce como medio de cambio oficial, ni como depósito de valor u otra forma de inversión, es decir, no es una moneda de curso legal. Las instituciones reguladas del Sistema Financiero Mexicano no están autorizadas para usar ni efectuar operaciones con este tipo de monedas. No existe ningún tipo de garantía o regulación que asegure que los consumidores o comercios que adquieran este tipo de activos puedan recuperar su dinero. Su valor depende del número de personas que quieran comprarlas, así como de los comercios que las acepten como medio de pago. Su adquisición y uso conlleva un alto grado de volatilidad, es decir, su precio cambia de manera sustancial de un momento a otro. Las operaciones realizadas con criptomonedas son irrevocables y no existen formas de reclamación para los usuarios que sospechen que han sido víctimas de algún fraude.

Si quieres invertir tus ahorros, mejor busca instituciones financieras autorizadas, las cuales brindan seguridad y protección a tu dinero, y lo más importante, busca asesoría de un profesional en el área.





LAF y MF Luis Gómez, analista financiero.