Cuidar a las personas de la Sierra, para disminuir brechas entre hermanos chihuahuenses

La desigualdad afecta profundamente a los habitantes de las distintas zonas de un Estado tan grande y diverso como lo es Chihuahua. En las áreas urbanas, como la capital, los ciudadanos cuentan con cierto grado de oportunidades, acceso a servicios de salud e infraestructura más desarrollada. En contraste, las comunidades de la Sierra enfrentan carencias significativas que ponen en riesgo su desarrollo y que perpetúan un ciclo de pobreza.

La zona serrana es una región muy compleja. Hablamos de 19 municipios, de más de 60 mil kilómetros cuadrados, de los 250 mil que conforman el Estado. Todo esto, genera una brecha que debe ser urgentemente abordada para garantizar un futuro más equitativo para todos los chihuahuenses.

En la sierra hay personas que padecen enfermedades que, en un principio son simples, pero que se complican porque no cuentan con acceso a un servicio de salud mínimo. Por eso, en el Gobierno del Estado hemos reforzado como nunca la capacidad de la Secretaría de Salud estatal para llegar a todas esas personas que necesitan de atención médica primaria.

En días recientes entregamos 57 nuevos vehículos. La gran mayoría de estos, funcionan como unidades médicas móviles. Es decir, están diseñadas para llegar a regiones alejadas y complejas, llevar al personal de la salud y el medicamento que necesitan, y en casos urgentes, trasladar personas hacia el centro de salud más cercano.

Es importante decir que estas unidades benefician a más de 127 mil personas de comunidades serranas, de las cuales, una parte importante son pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Es por ello que resulta indispensable llegar hasta sus hogares, y ofrecerles la atención ahí donde viven. La llegada del personal médico y de medicamentos puede ser la diferencia para que todas estas personas vuelvan a tener esperanza y cuenten con la posibilidad de una vida plena.

No solo se trata de aliviar el sufrimiento físico, sino de proporcionar una nueva perspectiva de futuro. Para ello resulta indispensable cuidar de los más pequeños de la sierra, y brindarles oportunidades para crecer y desarrollarse.

También en días recientes reinauguramos los dormitorios en un Centro de Integración Social, un espacio en el que nuestros niños estudian en las mañanas, pero que, por varias razones, necesitan un lugar donde quedarse, ya sea entre semana o por una temporada completa.

Estos dormitorios estaban en condiciones no óptimas, que no reconocían ni respetaban la dignidad intrínseca de toda persona. Tenían goteras y no contaban con las condiciones mínimas para pasar una noche en paz. Hemos puesto atención en este Centro, y ahora están mucho mejor equipados para brindarles un digno refugio a todas las niñas y niños que requieren de él.

Con voluntad, seguiremos llegando hasta los lugares más alejados de nuestro Estado, para hacerle frente a la necesidad y así cerrar cada vez más las brechas de desigualdad.





Abogada y Maestra en Administración y Políticas Públicas. Gobernadora del Estado de Chihuahua.