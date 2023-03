Cuidar de nuestros adultos mayores es cuidar de todos

Actualmente nos encontramos frente a un fenómeno de transición demográfica significativo, a consecuencia de la baja tasa de natalidad y mortalidad, la presencia de la población joven es cada vez menor y por el contrario, la población de personas adultas mayores va en incremento, lo que se traduce en que año con año, el número de personas de 60 años y más que habitan nuestro planeta es mayor.

Frecuentemente, el deterioro físico derivado del proceso natural de envejecimiento asociado a la presencia de una o más enfermedades puede provocar que las personas adultas mayores no consigan realizar por sí mismas las actividades más elementales de la vida diaria, lo que los convierte en un grupo vulnerable de la sociedad.

En ocasiones, para quienes están a su alrededor, lo anterior, puede llegar a ser complicado llegando a caer en falta de empatía en consecuencia, en maltrato hacia ellos. El maltrato que reciben las personas mayores es un problema muchas veces silencioso debido a que no se cuenta con datos certeros ya que las víctimas no denuncian por diversos motivos; miedo, normalización de la violencia, no cuentan con una persona de confianza que las pueda auxiliar durante el proceso, falta de recursos y en algunos casos, sus propios familiares son los perpetradores de la violencia y prefieren no denunciarlos.

Muchas veces, el maltrato hacia las personas adultas mayores lo reciben dentro de las instituciones públicas tal es el caso de las instituciones del Sector Salud, esto coloca aún más en estado de vulnerabilidad a este grupo de la población debido a la falta de sensibilización y empatía hacia el trato que deben recibir por parte de los servidores públicos que laboran en la atención a los pacientes.

Se debe entender que cada persona envejece de manera diferente, esto es atendiendo a la forma de vida, dependiendo de factores económicos, sociales, culturales entre otros, por lo que se debe tener una perspectiva biopsicosocial ya que el envejecimiento es un proceso de diversos cambios que se dan con el paso del tiempo, de manera natural, gradual, continua, e irreversible.

La capacitación especializada para el personal que trabaja dentro de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, es fundamental para ampliar los conocimientos sobre el trato hacia las personas adultas mayores para evitar caer en conductas no deseadas y así mejorar la calidad de la atención que reciben, respetando en todo momento su derecho a una vida libre de violencia y sus demás derechos humanos.

Es primordial impulsar políticas públicas que nos sensibilicen a todos desde nuestras respectivas esferas para ser más conscientes del trato hacia nuestros adultos mayores ya que en un futuro, los que aún no llegamos a esa edad la tendremos, por lo que proteger los derechos de este grupo vulnerable y garantizarles un trato digno y humano es cuidar de todos.

Así, desde la Cámara de Diputados fue aprobada una modificación a la Ley General de Salud para que los integrantes del Sistema Nacional de Salud brinden atención preferente e inmediata a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores que sean sometidos a cualquier forma de maltrato que ponga en peligro su salud física y mental, por lo que deberán dar capacitación especializada para tal fin a su personal.