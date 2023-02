Cultura de cero tolerancia a la corrupción desde la infancia

“Lo bueno de escribir sobre la corrupción es que de alguna manera se parece al amor, es una vivencia tan común que todos tenemos una historia que contar”.

-Edmundo González Llaca-





La corrupción, como ya se ha mencionado en pasadas ocasiones, es un fenómeno que puede ser considerado tan añejo en la historia como la propia civilización y que ha venido haciendo presente entre la sociedad aunque no siempre con el mismo comportamiento, es decir en veces con una mayor o menor intensidad, otras con mayor o menor camuflaje, mostrando un alto o no tan alto nivel de impacto, con una adecuada reparación del daño y perjuicio causado o sorpresivamente sin ningún tipo de sanción o pena, en fin, con una gran diversidad.

Pero siempre se convierte al final de cuentas sin importar su grado o presentación, en una de las principales, por no decir que en la mayor y primera amenaza de la buena y correcta gobernabilidad y la sociedad democrática. Y es que cuando se habla de una democracia y un buen gobierno debemos tener presente que la corrupción atenta y pone en un estado de vulnerabilidad los derechos de las personas entre ellos a la infancia menoscabando considerablemente la confianza en quienes nos gobiernan.

Ahora bien, en nuestra actualidad los medios de comunicación y las redes sociales se encuentran al pronto y fácil acceso de nuestras niñas, niños y adolescentes, actuando estos medios como canales de circulación de noticias e información de su país, estado y municipio en particular, por medio de los cuales se puede conocer sobre temas particulares como la corrupción, en los que se ven involucrados servidores públicos, así como el actuar de las autoridades correspondientes sobre ellos, en este sentido al conocer de una mala acción o conducta, si ésta no fuera investigada y en su caso sancionada y concluida conforme ley, las niñas, niños y adolescentes podrían interpretar que cometer actos de corrupción si bien no es una buena acción, no trae consigo aparejada ninguna consecuencia. Lo que podría ocasionar la emisión de un mensaje negativo y por ende la imitación de comportamientos de este tipo, afectando gravemente desde la niñez la sana formación moral y ética del ciudadano.

Por lo que, debe ser enfatizada la formación del ser humano desde su infancia en valores que desgraciadamente han ido desapareciendo a través del tiempo, como la justicia, la honestidad, la verdad, la tolerancia, el respeto, la conciencia, etc., buscando con ello incidir en una cultura de cero tolerancia a la corrupción desde una temprana edad.