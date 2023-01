¿Cultura Popular?

Por: Mario Ramírez





El mundial es la cumbre más alta a la que el deporte en general puede llegar en términos de tensión, acción y emoción, es por eso que para un aficionado al balompié es tan complicado volver a apasionarse con el futbol de clubes de manera rápida justo después de que la copa del mundo termina, y esto pasa hasta con las mejores ligas del planeta. A pesar de eso, el aficionado mexicano pone todo de su parte para volver a sentir su futbol, pero en ocasiones como esta, nuestro mismo país nos hace querer alejarnos.





En este espacio siempre se ha defendido y siempre se defenderá a capa y espada el futbol mexicano, sin embargo eso no significa que se volteé para otro lado y finjamos que no pasa nada cuando nuestro sistema falla (lo cual lamentablemente se hace cada vez más común), uno como defensor de la Liga MX tiene la responsabilidad de notar, e incluso señalar, los problemas de nuestro futbol lo antes posible, y el caso de este fin de semana es absolutamente ridículo. Si bien este suceso hubiera sido reprobable en cualquier momento, en estas fechas se ve aún peor por los recientes acontecimientos en Sinaloa por la detención de Ovidio Guzmán. Julio César “Cata” Domínguez, jugador de Cruz Azul, organizó una fiesta para su hijo de 12 años con temática de… narcotráfico.





Niños encapuchados, sosteniendo falsos cuernos de chivo, gorras que dicen “la chapiza”, “JGL” y de más. Este simple aficionado ha presenciado la Liga MX en primera fila durante todo el siglo XXI y de verdad que esta ha sido la falla más estúpida que se haya visto. Olvidémonos de los desastres relacionados con fiestas, alcohol y escorts, que si bien deberían ser controladas, hasta este nivel no son nada más que intentos/escapes del futbolista por tener la vida normal que nunca pudo poseer ¿Pero lo del Cata? Lo del Cata no es un intento por tener una vida normal, es ignorancia en su máxima expresión.





Aldo Farías, analista de tudn, hizo un comentario en su cuenta de twitter, por el cual ha sido criticado duramente pero con el que sinceramente este autor está de acuerdo: Con qué cara nuestra sociedad puede quejarse de estas barbaridades cuando nuestro mismo país está produciendo y promocionando narco-series que sólo glorifican al criminal? y que para colmo, terminan siendo un tremendo éxito con el nivel de audiencia por los cielos. Farías cerró su tweet con una dolorosa frase: “Les guste o no, ya son parte de nuestra cultura popular” y es dolorosa porque no encontramos argumentos para debatir lo contrario. ¿Quieres tener el privilegio de quejarte de casos como este? Deja de ver ese contenido.





La prensa y los mismos aficionados azules piden el despido del futbolista, sin embargo por nuestra parte no queda nada más que esperar que tanto Cruz Azul como la Liga MX pongan un castigo ejemplar al jugador, aunque con el historial reciente, no se pronostica mucha rudeza por parte de sus funcionarios, cuyo juicio cuando se ha tratado de violencia ha dejado mucho que desear, lo cual provoca la no erradicación de vergüenzas como esta. Tan solo hace falta recordar el caso Querétaro-Atlas el año pasado, donde Mikel Arriola, presidente de la liga, demostró más miedo… que capacidad.





