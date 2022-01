Curas para problemas pandémicos (II de II partes)

Nadie se puede volver ojo de hormiga ante las vulneraciones de las que este sector de la población ha sido víctima. Condiciones para muchos de nosotros impensables, pero para muchos otros lamentablemente normalizadas. Si bien para algún grupo de menores la salida era la escuela, para todos los menores la educación presencial es lo ideal… pero: ¿Realmente considera usted que podemos garantizar las condiciones idóneas para un regreso a clases con el mínimo de contagios? Y hablo en plural, ya que el regreso seguro a clases es una utopía que se alcanza cuando no sólo dejamos la responsabilidad a los maestros, sino cuando como familia dejamos de pensar en nuestra realidad y asumimos un compromiso con todas las personas con las que nuestros hijos interactúan al asistir al aula.

Si bien la anterior pregunta genera tanto encuentros como desacuerdos, quien le escribe no puede omitir lo siguiente: las medidas adoptadas en cuanto a confinamiento no han sido aplicadas al azar, ya que 39’705,613 personas de entre 0 y 17 años han sido quienes mayormente permanecen en un espacio doméstico; este número representa a más del 30% de la población en México, por lo que el solo hecho de poder aislar a tal porcentaje, es fundamental para garantizar las medidas adoptadas respecto al cuidado de la salud y la disminución de contagios.

Hasta este punto, fijar un punto de vista respecto al regreso a clases no es la intención de estas letras. Sin embargo, espero haber llevado a quien nos abre un espacio de diálogo –no presencial, así como las clases- a través de la lectura de este artículo, a coincidir en un punto: existe una necesidad que debe ser atendida de manera urgente y es a la debida atención, apoyo y seguimiento a la salud psicoemocional de las niños y adolescentes, no sólo por parte de los padres de familia, sino a través de acciones concretas por parte de las autoridades escolares a través de talleres y la ampliación de la currícula. Es urgente que nuestros menores comprendan qué está pasando desde un punto de vista institucional, con independencia de la modalidad de las clases en los próximos días, no sólo para atender las necesidades de los menores, sino para reducir en lo posible las consecuencias que se advierten -de no hacer nada- desastrosas.

Finalmente, para que quien nos lee no extrañe la cita del día, le comparto lo que Antoine de Saint Exupery nos deja para la posteridad: “Los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos”, misma que complemento con una apreciación personal: A la pandemia de la falta de empatía, de tolerancia que se ha avivado últimamente, también hay que encontrarle cura. Encontremos entonces aquella coincidencia que nos haga progresar ante lo incierto.