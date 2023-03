De chile con queso

Así es, hoy el menú viene variadito, y no es que tenga mucha hambre al momento de escribir, que le confieso, sí es así, pero ya veremos qué podemos comer más al rato.

Pero, a lo que venimos, le ofrezco el menú, y Ud. me indica de cuál le servimos:

El relevante, éste está compuesto por la bomba que al fin levantó la atención de los Estados Unidos, al grado que ya tuvieron una reunión en Palacio Nacional, donde supuestamente, ahora sí, ya se va a empezar a “hacer algo” para frenar la producción del letal fentanilo, que a dicho del presidente en una de las mañaneras, no se produce ni se vende, ni se trafica en nuestro país, pero ya cuando los norteamericanos, después de todo lo que vimos hace una semana en Tamaulipas, le llaman por el teléfono rojo al Ejecutivo, pues parece que sí existe eso que tanto negó desde el foro de las mañanas, y para rociarle los frijolitos con su quesito, adivine quién va a ser la encargada para esta nueva cooperación con los EU. Pues sí, quién más, la dama que se deja sobar la cabeza como si fuera un can, permitiendo ser apapachado por su humano cuidador, por no decir por su dueño.

El aburrido, Sí, disculpe Ud. es aburrido, lo sé, pero obligado, la eterna discusión, que no conduce a nada que traiga algún beneficio, o aporte algo, entre los que defienden que se haya vulnerado la infraestructura y los que dicen que no es válido que se haya quemado, rayado, maltratado estos edificios. El hecho es en sí muy lamentable, ya que no habíamos visto esto en Chihuahua, lo que nos trae a la siguiente reflexión, expresada por mujeres que participaron en la marcha, donde señalaron a hombres infiltrados en este evento, como responsables de haber iniciado estas afectaciones en diferentes edificios, y lo que se ha podido ver en diversos videos es la presencia de varones, que no son de Chihuahua haciendo estos destrozos.

Así que, pues nuevamente podemos concluir, que la ciudadanía chihuahuense es muy responsable, y que se sabe manifestar sin necesidad de violentar, y no es correcto que vengan a manchar las justas demandas de las mujeres hacia la justicia y hacia una vida sin violencia, y robarse el espacio que es de las que exigen una mejor calidad de sociedad para vivir, así como la real impartición de la justicia hacia los que abusan, violan, matan mujeres, sobre todo, de los que pertenecen al círculo cercano de ellas.

El de siempre, Ahí le va el de siempre, el de todos los días, el que dices, ¡pues ya! No, sí, los choques se han convertido en algo tan cotidiano, que ya es de siempre, cada vez más somos testigos o protagonistas de estos acontecimientos, donde dos o más vehículos se colisionan y provocan como ya lo vimos en días pasados hasta la muerte de los ocupantes de éstos.

¿Qué tiene que pasar para que entendamos que no debemos manejar viendo el celular? Porque le puedo asegurar que la mayoría de todos los accidentes que se están dando en estos tiempos, es por la imprudencia que tenemos todos, porque aquí nadie nos salvamos, al ir manejando e interactuando con el aparato telefónico.

Un choque implica daños a la salud principalmente de quienes lo sufren, daños a la infraestructura urbana, daños en su estado emocional, si a Ud. le toca vivir el embotellamiento que se provoca tras una situación como ésta, pérdida de tiempo para todos, digo todos como sociedad, obviamente desperdicio de recursos materiales, ya que el tiempo y lo que tiene que pagar para arreglar el vehículo o comprar otro, ¿entonces? Ya bajémosle a la irresponsabilidad al manejar, porque un día puede ser su hijo el que falleció aquel día en esta ciudad, o un familiar suyo, el atropellado cuando un conductor no se fija que hay un peatón.

Disculpe lo feo del menú de hoy, pero pues más vale comentarlo a que se quede dentro del sistema, la idea, es que tengamos Homeostasis. Hasta la próxima. AECH.