Por MARIA ISABEL BATISTA GUTIERREZ

¿Alguna vez has sentido que tu vida no tiene un propósito e incluso que ya no quieres vivir? A mí me ha pasado y por ello quiero que tú, así como yo encuentre la forma de ver tu vida de manera agradecida, que tengas ganas de estar aquí; para ello te platico como lo he logrado y como estoy trabajando en ello.

Querido lector primero que nada quiero que analices la situación o las situaciones por las cuales te sientes o has sentido de esta manera, realmente son aterradoras verdad déjame decirte que todo pasa, siempre tiene caducidad dale tiempo, ahorita no ves las cosas claramente ya que tras el conflicto nuestra mente se cierra y nos llenamos de emociones que no permite ver salida a nuestros problemas. Encontremos ese propósito que necesitamos para vivir algo que te guste o algo que ames, por ejemplo, en mi caso yo amo a mi hijo este amor es mi motivación más grande que me permite ver mi vida de manera más bonita y esta a su vez desencadena un domino de sentimientos positivos, de iniciativa que permite establecer metas y cumplirlas. Trabaja en la motivación intrínseca, es decir, esa motivación que sale de uno mismo, además de que supone una sensación de bienestar y logro personal ya que está relacionada con los objetivos que una persona quiere lograr para sentirse mejor.

“Perdonar no significa absolver de la culpa a quien nos causó daño, sino liberar nuestra alma del dolor y resentimiento que llevamos dentro” José Manuel Acosta.

El perdón es una decisión voluntaria y consciente, que nos libera de sentimientos negativos, como el rencor, resentimiento, enojo, dolor. Ha sido una práctica personal que me ha funcionado para adquirir esa paz interior que me permite ser agradecida con la vida. Si tu perdonas permites que tu corazón se enriquezca con amor, te permites descansar ya que no cargas sentimientos negativos de resentimiento. Prueba meditar para analizar el contexto de las situaciones que te hacen daño o las personas, de esta manera podrás comprender por qué tal persona hizo tal cosa o actuó de esa manera que te sentiste afectado. No menos importante perdónate a ti mismo, cada decisión, cada actuar que has tenido no te lamentes ni te reproches el pasado se queda atrás recuerda que esto te ha hecho la gran persona que eres tan hermosa y autentica. has adquirido tu propia experiencia en el paso por la vida lo importante es no perderte a ti mismo seguir y aprender de lo que has pasado para ser mejor persona.

La vida no es fácil para nadie todos tienen sus propias luchas no sientas que eres la única persona que pasa por dificultades lo importante es la actitud con la que las tomas, recuerda que no podemos controlar nuestro entorno, pero si tenemos control

de nuestra mente y cuerpo por lo cual te invito a amate, encuéntrate a ti mismo y la manera de sanar, motívate, perdona y se agradecido.





Si tu cuerpo pide llorar hazlo llora hasta no cargues con nada que no necesites aligera tu carga Permite sentirte mal, pero con medida seca esas lágrimas y continua.





EL STARTUP TENDENCIA DE MODELO DE NEGOCIO.

Con el transcurso del tiempo se han adoptado modelos de negocio que permite adaptarse a los cambios de entorno, las competencias son más agresivas, así como los cambios sociales del mismo modo las tecnologías han evolucionado y cada vez es más común que todas las personas tengan acceso, en este caso hablare del método de lean startup el cual consiste en la utilización de las tecnologías de la información (TIC’S) para la comercialización de un producto o servicio.

El startup permite a las personas adentrarse a los negocios sin la necesidad de invertir mucho capital, convirtiéndose en el modelo adecuado para la cuestión de incertidumbre que pueda poseer para el crecimiento. Los pasos para crear este tipo de negocio son muy sencillos y poco riesgosos primero se debe detectar el problema, posteriormente crear una solución practica e innovadora, implementar por medio de las tecnologías y finalmente estar en mejora continua que nos permita consolidarnos como empresa física y exitoso incorporando instalaciones. Es importante mencionar que este modelo pertenece a empresas muy jóvenes que tienen grandes oportunidades de crecimiento.

Es importante comprender que no es sencillo incorporarte como empresa y que muchas veces en los primeros años la mayoría de las empresas quiebran, el modelo de Eric Ries permite que se desarrolle la actividad incluso sin necesidad de tener un espacio físico. Lo cual permite incursionar en el mundo del internet llegar a





muchas personas al redor del mundo es decir que nuestros mercados se expanden e impulsa a ser una empresa rentable con los bajos costos que se pueden alcanzar.

La implementación de nuevos modelos de negocio y de comunicación logran satisfacer las expectativas de los usuarios o clientes, ya que permiten que expresen sus ideas y generar comentarios acerca de los productos o servicios recibidos, obteniendo como resultado mejor calidad y eficiencia.

Considero este modelo muy importante para emprender sin riesgos e inclusive con todas aquellas oportunidades que ofrece este, su composición es muy practica y prometedora; básicamente trabajas con el internet y todas sus herramientas que nos ofrece, no requieres de gran inversión solo de una solución innovadora con gran posibilidad expansión y por consecuencia una empresa exitosa como Facebook, Uber, Instagram etc., que empezaron con este tipo de modelo percatándonos que son actualmente empresas muy exitosas.

No importa la edad que tengas infórmate y emprende hay muchas maneras de comenzar un negocio sin una cantidad excesiva de capital en este articulo te acabo de regalar un modelo de negocio que puedes implementar para adentrarte a esta etapa de empresario.





