De farmacias grandotas y recetas no surtidas

“Vamos a cumplir con el compromiso de que este año tengamos un sistema de salud de primera, mejor que el de Dinamarca”. Andrés Manuel López Obrador.

Si el actual gobierno federal mexicano decidió actuar de manera contundente contra las empresas que comercializaban medicamentos con el sector público (o “la mafia”), lo menos que se podría esperar era una alternativa efectiva contra el desabasto de medicamentos era previsible al tomar esa medida contra los “intermediarios corruptos”.

Ahora, a un año de que termine la administración federal, el primer mandatario de la nación propone una farmacia grandota con todos los medicamentos del mundo desde la cual se puedan surtir hospitales y centros de salud en todo el país.

Esto es todo lo que tenemos para mitigar el desabasto de medicamentos, una promesa poco plausible si hemos de considerar aspectos como la caducidad de los productos y los cuidados en su almacenamiento, así como el sistema de distribución, como ya lo han señalado los especialistas.

Consolidar la farmacia grandota para los mexicanos requiere de una planeación estratégica compleja y de gran alcance, es decir, prácticamente un sistema nuevo para la adquisición, preservación y distribución de las medicinas para los millones de pacientes en todo el país.

Es que el abasto de medicamentos no consiste en tenerlos amontonados en un almacén; el abasto de medicamento consiste en que los pacientes tengan en sus manos cada medicina que necesitan para atender su enfermedad. El abasto es la entrega oportuna para el bienestar inmediato.

Ni recurrir a la Oficina de las Naciones de Servicios para Proyectos ni al desaparecido Instituto Nacional para el Bienestar fueron decisiones exitosas para cubrir el abasto de fármacos. Y aunque sea el Instituto Mexicano del Seguro Social el que se contemple dicho abasto, éste no llega.

Qué pena ver que los enfermos no sean una prioridad para el gobierno. Esto no es una teoría, sino un caso lamentable en el sistema de salud del país, una experiencia cotidiana en los hospitales y centros de salud. Más que tratarse de algo que se piensa, es algo que se vive: no es una opinión, es un hecho.

Las organizaciones civiles denuncian una y otra vez la falta de medicamentos. Pero también son los pacientes quienes, de forma individual, lamentan salir con recetas no surtidas y verse obligados a buscar recursos para sus medicinas. Esta es la realidad, mientras se espera la farmacia grandota.

No, no han podido entregar de manera gratuita todos los medicamentos una vez que supuestamente se cortó de tajo con la corrupción. Prometer la farmacia grandota es reconocer el fracaso. Los enfermos esperan, día a día, año con año.

“Farmacia grandota con todos los medicamentos del mundo” se oye (o se lee) impactante. ¡Vaya compromiso! Fuera de ese discurso populista, lo realmente impactante es que muchos enfermos no cuentan con su medicina, y mientras unos tienen alternativa, muchos otros no.

Algún paciente sensato dijo: “Ya, olvídense de Dinamarca; con surtir las recetas basta”.