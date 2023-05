De la competencia, a la rivalidad entre mujeres

Por Dinorah Gutiérrez Andana

¿Alguna vez ha escuchado algo como: “La peor enemiga de una mujer es otra mujer”, “le dieron ese puesto porque se acostó con…”, “qué mal que te tocó como jefa otra mujer…”? Probablemente sí, u otras similares en ese sentido, para denostar o juzgar a una mujer.

Estudié la primaria en una escuela de sólo mujeres, la Federico Stallforth 2012, en mi natal Parral, Chih, una escuela pública, con reglas que se parecían mucho a un colegio particular. Desde ahí veía al mundo con “gafas femeninas”. Eso creía. Pero no significaba que pensara en confianza y apoyo mutuo entre mujeres. Más bien, había una enorme presión, por destacar como la más aplicada, más bonita, más popular, la consentida (nos daban clases profesoras), la más audaz en los deportes, etc.

Ese ritmo de convivencia podría llegar a ser altamente agotador. Permanecer en continua competencia no permitía desarrollar, sin bajar la guardia, todas las aptitudes y cualidades para una mujer feliz y equilibrada, sin el estrés de defenderse o entrar en el juego de rivalizar.

Con el tiempo, he comprobado que ese patrón de conducta competitiva se repite y, en ocasiones genera confrontación entre mujeres, sobre todo en el ámbito profesional y en diferentes contextos.

De las historias sobre la conducta entre mujeres, hay las que no siempre se cuentan y están completamente invisibilizadas. Son aquellas que se viven en silencio y que, a pesar de inferir una cargada de violencia, están muy normalizadas y producen un gran sufrimiento. Se trata de la rivalidad entre mujeres, especialmente en el ámbito laboral.

Es un tipo de violencia agresivo-pasiva de la que poco se habla y mucho se disimula. Lo percibimos las mujeres, pero no se admite con facilidad su existencia. Tampoco es sencillo de explicar, porque al hablar de ello, corremos el riesgo de ser tachadas de “locas emocionales”.

Aunque el uso de la expresión sororidad está en boga en muchos de los discursos feministas actuales, la raíz etimológica es profunda y antigua, a pesar de que la aprendimos hasta hace muy poco. Resulta el equivalente de la palabra fraternidad del latín frater, hermano; así, sororidad de Soror, Sor, hermana, supondría una cualidad superior de solidaridad entre hermanas e iguales.

¿Qué es lo que nos lleva a mantener esas pautas de conducta ostensiblemente adheridas a nuestro inconsciente? Si aprendemos inconscientemente este comportamiento, entonces ¿podríamos desaprenderlas conscientemente?

Hace poco leí una reflexión atribuida a la actriz Natalie Portman, quien explicaba que cuando era más joven, sentía presión para competir contra otras actrices para lograr un papel o mantener la atención sobre sí misma por el reconocimiento del público, pero comprendió que cada mujer tenemos cualidades que nos hacen únicas en lo individual como humanas en continua evolución. Y es que no hace falta competir por nada, porque el avance para todas sólo es posible juntas.





