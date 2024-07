De la Verde

Jaime Lozano: Una convocatoria que no tiene ni pies ni cabeza, y no precisamente por los nombres en ella, sino por el timing. La afición venía pidiendo a gritos un cambio generacional, lo cual está bien, el problema es que Lozano optó por hacer este cambio de repente y sin previo aviso justo antes de iniciar la copa. Es decir, que bien que hizo el cambio generacional tan esperado, pero que pésima idea hacerla sin preparación previa, si este es realmente tu proyecto y llevas ya un año siendo el DT nacional ¿por qué no hacerlo desde el principio? ¿por qué mandar al matadero a novatos sin un solo minuto oficial en selección? ¿por qué de la nada cuatro de tus jugadores pasaron de ser titulares indiscutibles a ni siquiera ser convocados a la prelista de 30? Y a todo esto podemos agregarle la gran falta de variación táctica que del 4-3-3 no pasa nunca.