De marchas y elecciones primarias

Las marchas que vos hacéis, en pro de los “machuchones”, son de puritos “patrones”, lambiscones y “aí” te ves.

La reacción: fundamentalmente el grupo empresarial evasor de impuestos se ha rasgado las vestiduras al negárseles condonación anual de impuestos y prebendas fiscales; la novedad de equidad tributaria que intenta el gobierno de AMLO viene a desquiciar el “modus operandi” de medianas y grandes empresas, que arreglaban condonaciones fiscales, en la que pagaban una considerable mochada a los corruptas autoridades fiscales –tanto estatales como federales- pero nunca comparable a su adeudo fiscal correspondiente; arreglos muy convenientes para ambas partes.

Así las cosas, y en vista de que son un número reducido de privilegiados empresarios, no pueden reunir suficientes manifestantes en su favor, como no sean sus familiares, por ello los partidos afines a sus intereses -Prian- tuvieron la genial idea de hacer “marchas vehiculares”, que por su volumen puedan ser significativas; así reunieron en Chihuahua unos cien automóviles, con un conductor y vamos otorgarles el beneficio de la duda y considerar dos personas por vehículo, lo que nos dan doscientos manifestantes en total proexpulsión de AMLO, contra una población citadina de cerca de un millón de habitantes; haciendo un verdadero ridículo publicitario, y así en todas las entidades de la República.

Si cada vehículo mide seis metros de largo, más un espacio de dos metros, resulta una columna de ochocientos a mil metros, un kilómetro de “protestantes”, ¡que ingenuos!, cuando logren una columna de diez mil autos en Chihuahua podrá tener algún significado su “machuchona” marcha. Los líderes creadores de estas iniciativas suelen conjuntar los sustantivos…. habas con babas.

La última novedad del quehacer político ha sido el proyecto denominado: la Reforma Electoral, del ciudadano gobernador Javier Corral, a la que él denomina “elecciones primarias”; los medios de difusión no han sido muy claros en cuanto a la finalidad de la pretendida reforma, sus ventajas y bondades para la comunidad; solamente nos advierte que el Ejecutivo se mete de lleno en las labores de la Comisión Estatal Electoral; y sustituyéndola, o auxiliándola, pretende someter los criterios electorales aceptados y aceptables por criterios impositivos que interfieren en las decisiones internas de los partidos políticos, para que designen candidatos aquí y ahora; me imagino que para no poder “cambiar de caballo a la mitad del río”.

La reforma me resulta incomprensible por no conocerla a cabalidad, pero el sólo hecho de que sea promovida e intente imponerla el Ejecutivo del estado, cuya filiación es panista, nos dice con claridad que si a alguien podrá beneficiar en caso de aprobarse es al PAN; y luego a otros partidos, pero no a Morena, el partido a vencer.

Porque sepan ustedes que algunas personas de ese partido –Morena- nos han comentado que se organiza una gran entelequia que organiza el PAN, reunir al propio gobernador con personalidades del pasado priista y otros partidos; incluso se dice que incluye a un funcionario federal de filiación morenista para derrotar al ungido político de Morena para la gubernatura de Chihuahua; prometiéndole al importante funcionario de Morena la presidencia municipal de Cd. Juárez. ¿Será verdad?, lo dudamos, pero no lo descartamos. Morena tiene sus propios enemigos internos, que son todos aquellos que ya han participado y no dejan participar a los demás; inten,ando eternizarse en toda candidatura, y muchos de ellos con frecuencia fracasados. Cuidado, se exige la renovación de cuadros electorales o correremos en Morena el peligro de sufrir la suerte del PRI, en que todavía los pasados líderes siguen manipulando ese partido.

En Morena los viejos líderes que han traicionado y abandonado al partido hoy desean regresar como candidatos a la gubernatura y al Legislativo federal. Se exige la depuración y renovación de cuadros, pero con honestidad y equidad.