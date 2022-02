De mucho mundo

Si no te das el tiempo de caminar no podrás apreciar lo que pasa en el mundo. Caminar te da la oportunidad de ver con detenimiento, aún en el paso rápido se enfocan las escenas y puedes parar de inmediato cuando algo llama tu atención. Si no te encierras en tu mente y te abres a la experiencia de mirar, verás mucho mundo, desde los impresionantes rasgos naturales del planeta, hasta las maravillas y sin sentidos que la humanidad crea.

Las maneras de transportarnos se multiplican y aceleran la velocidad, con el agravante de todas las pantallas que secuestran la vista y la atención en imágenes cibernéticas que robotizan.

Camino y observo y entes totalmente ensimismados me pasan y evitan el contacto visual, pero en el momento que me encuentro con una mirada resulta una conexión que tan sólo con un gesto dice te veo y después surge un saludo anónimo que se esfuma pero incluye.

Si escribiera mi experiencia de lo que ha surgido de un saludo al desconocido, contaría ya muchas historias, pero hoy quiero compartir esta.

Llego a un lugar en la playa con intenciones de limpiarlo, desde arriba veo la larga escalinata que baja donde rompen las olas, un lugar que ya había limpiado con Micky el año pasado, pero ese día iba sola y me intimidaba bajar sin uno de mis habituales compañeros. Pero empiezo a bajar lentamente oyendo el sonido vigorizante de las olas. Me voy encontrando con grupitos de personas que ya van de subida y los invito a participar recogiendo 10 artículos de basura, para que no terminen en el mar, la respuesta es positiva el 90% y si con mi comentario despierto una sola conciencia ya cumplí mi cometido.

En la parte baja veo a un señor con un perro y mi impresión es que es uno de los tantos indigentes que vive al aire libre, lo saludo y me dice que él también ha limpiado el lugar. Se me ocurre invitarlo a ayudarme y sin pensarlo me dice que sí. Hay montones de enormes hojas de palmera y debajo de ellas basura, los escalones necesitan una barrida y hay desechos en muchos lugares inaccesibles para mí, pero él dice que si regreso al día siguiente quedaré impresionada con la limpieza que hará. Nos despedimos cuando ya llevo de subida dos sacos de desechos y le digo que volveré y le daré una gratificación por la limpieza.

Cuando vuelvo a la mañana siguiente me quedé sin habla, el lugar parecía otro, me encontré con Max, el señor de 63 años, sudado subiendo y bajando la larga escalinata cargando hojas de palmeras, los escalones barridos, los acantilados libres de desechos, me invadió un sentimiento de agradecimiento y paz. ¡Así debería estar siempre ese lugar! Pero no porque alguien limpie lo que otros desechan, sino porque cada cual se lleve sus desechos y honre el magnífico escenario.

Ahora cuando paso por el lugar, desde arriba le grito a Max los buenos días, ya no es un desconocido y ese contacto que hicimos nos benefició a los dos, nos benefició a todos, en una acción presencial de mucho mundo.

Hacer comunidad es hacer fuerza.