De qué están hechos los floreros

“Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose

de dónde vienen; los hombres geniales y pueblos fuertes

sólo necesitan saber a dónde van”:

José Ingenieros (1877-1925)







Hace contados días que el mismísimo presidente López Obrador, sin atenuar su encono mañanero, expresó enfáticamente: “No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieren imponernos sus planes. Ya no es como antes, antes el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente. Ahora ya no, ahora el Gobierno representa a todos. Hay una separación entre poder económico y poder político. ¿Cómo que se hace un acuerdo y que Hacienda lo avale? ¿Qué estamos aquí de florero, de adorno?”.

En el mundo se sabe que es el presidente de 127 millones de mexicanos de la todavía economía número 13º. Somos el mayor socio comercial de EEUU, después de China y Canadá. Para nadie, ni dentro de “Palacio Nacional” es un secreto su corto alcance en temas torales como economía, Estado de Derecho, migración, seguridad y salud, que son los cinco aspectos que frecuentemente revisan —los jefes de Estado de la OCDE— para impulsar con decisiones inteligentes el rumbo de sus naciones. Contrario a ello en la mañanera, sus principales alfiles callan, se miran con desconcierto unos a otros, o bien consultan el celular; sencillamente no existe entre ellos la convicción: “Estamos avanzando”.

Por enésima ocasión el presidente se vio errático, desconocedor de los asuntos de Estado, impregnado de pies a cabeza de ocurrencias al frente de un país que viene dando tumbos incluso antes de la crisis sanitaria del coronavirus, con una imagen personal hondamente deteriorada cada día que pasa. En una palabra no hay tamaño finito de tanto daño al país de la 4ªT, pero lo peor es observar a México entero en picada vertical y sin paracaídas.

Sus tres obras icónicas: El aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, así como el subsidio clientelar para fortalecer a su partido, la salida de delincuentes de la cárcel a la libertad quisquillante de volver a delinquir, su negativa de apoyar al sector empresarial y en consecuencia la pérdida de millones de empleos, la Ley Bonilla, la ausencia de división de poderes, la crisis migratoria, feminicidios a la alza, el manejo inadecuado de -la pandemia del coronavirus- la extracción de hidrocarburos a mayor costo que como se vende, etc. son el más amplio y vertiginoso rosario dentro de un pueblo que está a un ápice de estallar, lo que constituye un riesgo para la seguridad nacional y la del vecino país del norte, por el aumento de la pobreza en 54 millones de mexicanos.

Si su lucha es contra la corrupción siempre ha existido demasiada tela de dónde cortar, siendo el hartazgo de ello la causa indiscutible de su victoria en las elecciones pasadas. Anclarse al pasado lo aleja de la solución efectiva de los problemas, además confronta y divide ciegamente a la sociedad. Gran parte de su clase política trepa hoy entre las malezas del servilismo cuando lo que se debe fortalecer es la cultura ética del funcionario. Es tiempo de llamar a la responsabilidad moral de nuestros conciudadanos, sin otro rasgo partidista que México, la defensa de las instituciones democráticas que con urgencia deben ser rescatadas, exigiendo el cese de quienes no han venido respondiendo al cambio.

La gota que derramó el vaso ha sido cuando Reuters publicó el pasado 9 de marzo la filtración de una reunión entre diplomáticos de Estados Unidos, Canadá, Noruega y países de la Unión Europea para “discutir sus preocupaciones sobre la política energética de AMLO, donde—nuestra presunta— industria petrolera se pueden convertir en escaso tiempo en un ineficiente florero.

