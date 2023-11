Dice el dicho “De que la perra es brava, hasta los de la casa muerde”, cuánta verdad hay en este dicho. Lopitos ya mordió a su candidata a presidente, a su compadre y amigo, Adán Augusto López, entre otros muchos más.

Me explico, Claudia Sheinbaum fue designada candidata a presidente de México por el mesías mañanero, a pesar de que sabe que no calienta a nadie, pero la harían ganar a base de dádivas en efectivo, para que la gente votara por ella y luego Lopitos seguir manejando el país a su antojo, con su plan de 4ª destructivo. Quedó muy claro que Lopitos le estaba mandando mensajes de que él seguía mandando, al hacerle el vacío en el estadio azul, evento que tuvo Claudia Sheinbaum que suspender por no haber llenado ni una cuarta parte. Luego el abucheo en la arena México, ésa sí repleta de gente acarreada para apoyar a Claudia y a la hora se le voltearon y no la dejaron ni hablar. Daba lástima la pobre, porque esa multitud “de apoyo” nomás no le hicieron caso, llevaban la consigna de ya sabes quién.

La estocada final que le dio ese que sigue mandando en Morena fue al designar a Clara Brugada como candidata a la CDMX, siendo que lo único que Claudia le había pedido a López Obrador era que el candidato a la Ciudad de México fuera García Harfuch, quién se desempeñó como jeje de la policía con Claudia, pero sin decirle nada, Obrador empezó a voltearle las cosas hasta imponer a Clara Brugada. De que la perra es brava, ¿cómo va a reaccionar Claudia?

¿Dónde quedó el compadre y amigo de Obrador, Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación, ex gobernador de Tabasco, tierra del Macuspano? También le dio sus mordidas al imponerle como candidato a gobernador de Tabasco a Javier May, amigo de Obrador, pero enemigo político de Adán Augusto.





El mensaje es que se sepa quién manda, para que no quede duda alguna, porque a Obrador lo único que le importa es él y después él. Hay muchos eventos que así lo demuestran, pero éstos son los más recientes y el caso de la desgracia de Acapulco a donde después de más de dos semanas de haber pasado el huracán Otis, no les ha mandado nada de ayuda y siguen con las clásicas mentiras de este régimen. Que ya tienen luz y no es cierto. Que ya les mandaron agua y alimentos, tampoco es cierto. Pero qué tal el año pasado, el 30 de septiembre, que pasó el huracán Ian por Cuba, les mandó 16 aviones de la fuerza aérea, cargados de comestibles, agua y material eléctrico para que pudieran restablecer la luz, esto en tan sólo 24 horas y a Acapulco en más de dos semanas no les ha mandado nada. Ahora queda claro de qué lado masca la iguana.

Ni la burla perdona el Macuspano, ahora ya Acapulco no tiene emergencia, porque Protección Civil del estado de Guerrero ha declarado oficialmente que el estado de emergencia en Acapulco ya no existe.

De que la perra es brava, hasta los de la casa muerde, así que tenemos que cuidarnos y echarlos fuera en la elección del año que entra.