De qué lado masca la iguana

Esta frase se usa para decir que tal persona es de esta manera, es decir que, aunque aparente comer por un lado, en realidad come del otro lado. Así como el inquilino de Palacio Nacional, el humilde inquilino, en realidad no es humilde ni demócrata, sino más bien masca por el lado de un dictador populista que quiere acabar con México.

Ha habido muchas señales por dónde masca el falso demócrata, pero hay mucha gente que no quiere entender que este señor es un dictador populista, disfrazado de demócrata preocupado por los pobres y yo creo que sí le preocupan, pero que no vayan a dejar de serlo, porque se convierten en aspiracionistas, como los bautizó el falso redentor y él es enemigo de los que aspiran a una vida mejor y más enemigos los clasemedieros, porque esos sí representan un peligro para el dictador, porque están preparados y ya no se dejan engañar.

Las últimas dos señales del dictador: el presidente nacional del partido del presidente, Morena, acusa legalmente a los diputados de la oposición, es decir del PAN, PRI, PRD y un que otro de MC, de ser “traidores a la patria”, por no haber votado a favor la reforma eléctrica, que llevaría el país a tarifas cada vez más altas y además a contaminar el medio ambiente, que ya está de por sí, bastante mal y estamos viendo las consecuencias de las altas temperaturas y la sequía tan intensa que estamos padeciendo.

Hace unos meses, el no estar de acuerdo con el dictador era motivo de burlas públicas en la Mañanera, famosa por sus estupideces y mentiras, y los convertían en enemigos del dictador, pero ahora ya se fueron más lejos y dicen que son traidores a la patria, es decir que quieren destituirlos como diputados y si es necesario encarcelarlos, al estilo de Victoriano Huerta, hace 80 años. La libertad de expresión está prohibida bajo el gobierno actual, sin saber que los diputados y senadores legalmente no pueden ser reconvenidos en sus palabras, por el fuero constitucional del que gozan, precisamente para protegerlos de autoritarios como el actual.

La otra clara señal de esta semana es el haber amenazado al presidente de los Estados Unidos, que, si no invitaban a la Cumbre de las Américas, a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, entonces el mexicano, tampoco iría. Claro que a los Estados Unidos les valió tres cacahuates las estúpidas amenazas y no los invitaron.

¿Quién pierde al no ir? México, en lugar de ir y buscar soluciones para los trabajadores mexicanos que viven ilegalmente en Estados Unidos, por millones, pero qué le preocupa al dictador mexicano sus conciudadanos, nada. Qué hacer con los 15 mil centro y sur americanos que hoy marchan por México para llegar a la frontera americana y ver cómo logran pasar. Tampoco le importa al dictador. Le importó más defender a sus cuates dictadores que tienen a sus pueblos muertos de hambre, que buscar soluciones para los mexicanos ilegales que viven allá o a los mismos que marchan en la caravana.

Es evidente que las dictaduras populistas sólo sacan de la pobreza a sus líderes, basta ver las fortunas que tienen los hijos de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro y del mismo López.

¿Cuándo hemos sabido que los mexicanos o americanos se vayan a Cuba o Venezuela, buscando una mejor vida? Nunca

Ya sabemos de qué lado masca la iguana, ahora depende de nosotros.