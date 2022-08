¿De qué se ríe el presidente?

Por: Patricia Terrazas





He leído un sinnúmero de notas, he visto muchos videos y he escuchado muchas noticias. Sí todas en referencia a la ola de violencia que vivimos en el país, de verdad, el país en llamas y claro que nuestro estado no es la excepción, cosa que nos preocupa y ocupa.

De lo visto lo que más llama mi atención es la sonrisa del presidente, ¿de que se ríe?, es como cuando nos llamaban la atención nuestros padres y teníamos la osadía de emitir una sonrisa, era motivo de por lo menos una gran reprimenda y en muchos de los casos una cachetada y la pregunta era muy clara y fuerte ¿de qué te ríes?, no es motivo de risa, no es gracioso, lo que haces ni las consecuencias son para dar risa, el comportamiento es de castigo y no de festejo.

Pues cuando veo la sonrisa del presidente me vienen a la mente esos pensamientos, la falta de respeto y de conciencia de lo que significa un país envuelto en violencia.

No puedo imaginar el dolor de las familias que perdieron sus seres queridos, no puedo dejar de sentir impotencia y desesperación al ver la gran descomposición social. Con la vida de las personas no se juega, no podemos bromear, no podemos sonreír en una situación de duelo, qué falta de sensibilidad y empatía con la desgracia ajena.

Escucho y veo al presidente minimizando el tema, son tan burdos sus comentarios, que hace referencia a una revista que circulaba, ya hace algunos años, se llamaba Alarma, y según recuerdo la suspendieron por las imágenes tan grotescas que difundía, era con mucho morbo, creo que la simple comparación es morbo de por sí, habla del periodismo amarillista, pero disculpen la rudeza, no es periodismo amarillista, es una realidad que nos rebasa, aunque no queramos hablar de lo que está pasando es inevitable, ayer en plena calle en la ciudad de Celaya Guanajuato asesinaron al hijo del presidente municipal, y a decir de mis compañeros diputados guanajuatenses, el presidente un hombre íntegro, responsable y muy querido por la comunidad, ¿qué podemos decir a eso?, es violencia y como en Celaya ayer, todos los días en algún punto de nuestro amado México.

Habla de magnificar las cosas por parte de los periodistas, pero, ¿cómo caminamos con seguridad por las calles?, si en medio de una avenida los miembros del crimen organizado se agarran a balazos, les cuento una historia personal, aquí en Cuauhtémoc una de mis compañeras de trabajo llevó a su hijo a la iglesia para reunión de trabajo de jóvenes, ella se bajó de su automóvil a rezar al Santísimo, y cuál fue su sorpresa que al salir había patrullas y un numeroso contingente de policías habían ejecutado una persona afuera de la iglesia y su carro del lado del chofer donde ella conducía tenía un balazo.

De lo descrito en el párrafo anterior no se cuánto se habló en los medios locales, pero en nuestra oficina ya son dos semanas, que es una tema que no dejamos de comentar y agradecer a Dios que ella y su hijo estén bien.





El presidente muy sonriente dice que hay estabilidad y gobernabilidad, que sólo es interés de los adversarios de hacer periodismo sensacionalista. ¡No, presidente! lo que me queda claro es que ha fallado su estrategia de seguridad, no existe un plan bien trazado, no hay recursos para la prevención y el combate a la delincuencia, pero lo más triste, hay negación y falta de voluntad. ¿Qué hace un helicóptero de la Marina transportando botargas para un juego de beisbol, ¿esas son sus prioridades?

¿Militarizar al país?. ¡No más! Por favor, son nuestra única esperanza, pero si los saca a dirigir el tráfico en el aeropuerto, si están dirigiendo el tráfico en el aeropuerto de Chihuahua, o en los filtros de los aeropuertos, no presidente, los necesitamos con estrategia e inteligencia a lo largo y ancho del país, no haciendo tareas de construcción, reparto de libros o vacunas, necesitamos las fuerzas, sí, las fuerzas armadas para defender la integridad de los mexicanos.

Cierro con la atenta invitación a involucrarnos con las necesidades de nuestro país y en este momento la principal necesidad es la seguridad de los mexicanos.

Pensemos en la siguiente generación y no en la siguiente elección.





Doctora en Derecho Fiscal. Diputada federal

