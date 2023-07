De Villa y muerte

Ocultos en una casa, 15 sujetos aguardan el paso del Dodge Brothers de Francisco Villa. Es 20 de julio de 1923 y la ciudad de Hidalgo del Parral amanece en paz, como adivinando un réquiem que más tarde se lanzará a todos los periódicos de circulación nacional. Una escolta de dorados, el coronel Miguel Trillo y el Centauro del Norte cabalgan a lomos de la bestia motorizada rumbo a una reunión familiar. Se dice en el pueblo que Villa no sólo vino a esa fiesta; le conocen, saben que se casó 23 veces y que una de tantas mujeres le recibe siempre, con uno de los muchos hijos que el general tuvo. Hace relativamente poco, el 5 de junio, quien fuera bautizado como Doroteo Arango Arámbula, cumplió 45 años. Dicen que el General es sencillo y que no festeja efusivamente sus aniversarios de vida; él aprendió a mirar la muerte y pensar en ella como su único destino seguro, como si se tratase de un difunto que aprovecha los tiempos fuera de la tumba para arrancarle a la vida sus tesoros. Rebelde, políticamente incorrecto, impúdico, madrugador, bandolero, apasionado, soñador y sanguinario, son sólo algunos de los epítetos que le persiguen. Esta mañana parralense, los adjetivos son la sombra de Villa, quien se aproxima a la Plaza Juárez sin saber que su famosa voz: “¡Parral me gusta hasta pa’ morirme!”, se convertirá en el lacónico presagio y rúbrica final de su existencia. El Centauro del Norte morirá acribillado por una decena de fusiles 30-30, de esos que marcaron el ritmo de la Revolución y que le llevaron, en 1914, a sentarse en la mal llamada “silla maldita”.

¿Cuál habrá sido la imagen que pasó frente a sus ojos antes de que el alma se le escapara de los labios? Quizá, vio los amaneceres en La Coyotada, donde vivió sus primeros momentos y encontró, en sus manos ensangrentadas, al justiciero incomprendido que inició una fuga la cual jamás terminaría. Incluso muerto, logró escapar del Estado Mexicano que, buscando honrarlo, reclamó su cuerpo para llevarlo a la Ciudad de México. Se llevarían sólo despojos de un cuerpo corrupto, al que le faltó la cabeza -y al menos un dedo-. Por cierto, una de las teorías más aceptadas sobre el hurto post mortem se remonta al año de 1926, cuando el coronel Francisco Durazo Ruiz, jefe de plaza en Parral, ordenó la exhumación para reclamar una recompensa de 50 mil dólares que leyó en un panfleto escrito en inglés -y el cual, tradujo de forma incorrecta-. Siete de sus subalternos se dirigieron a la fosa 632 del Panteón de Dolores donde reposaba oficialmente el Robin Hood Mexicano; luego de desenterrarlo, llevaron la cabeza a Durazo, dentro de una caja de balas, envuelta en una camisa. Para “lavarse las manos” frente a la prensa, culparon a un minero sueco quien fue hecho prisionero; con este chivo expiatorio, el coronel se dirigió al norte, para cobrar su robo, pero en Jiménez, Chihuahua, fue descubierto por el general Santiago Piña Soria, quien lo reprendió y ordenó deshacerse del cráneo. Fastidiado, Durazo envió su pecado hasta un rancho cerca de Parral, llamado “El Cairo”, donde nuevamente fue inhumado, siendo desconocido, hasta hoy, su paradero.

La historia oficial colocó a Villa en los libros de texto y lo exaltó sin tapujos. Lo libró del deshonor de sus palabras, las violaciones, los homicidios, los robos y las traiciones. Sin embargo, el General representa a todo lo que se opone al establishment; fue némesis de la legalidad y la moral, del estatus quo, de los políticos demagogos y las buenas costumbres. Su personalidad, leal a sí misma, conservó sus propósitos de la forma más congruente posible. No fue amigo de “los buenos”, pero tampoco de “los malos”. Fue amigo de su propia causa. Fue gobernador y bandolero en el mismo estado. Fue asesino y constructor de escuelas. Fue padre de 26 hijas e hijos, y despiadado criminal contra las familias de sus adversarios.





Voy y vengo