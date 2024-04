Debate #1 : Verdades y Mentiras

Ninguno diga quién es,

que sus obras lo dirán.

Refranes Mexicanos, Luis Sandoval Godoy.





Claudia Sheinbaum, ganó el debate ¡Pero a decir mentiras!; eso sostiene el equipo de Etcétera que coordina Marco Levario Turcott; a través de Orquidea Fong Varela.

Un debate lleno de mentiras ante una Xóchitl Gálvez contundente, incisiva que le faltó, expresa el economista Macario Schettino. A la opositora se le desbordó la indignación en temas dolorosos :colegio Rebsamen, línea 12 del Metro, desaparecidos, y madres buscadoras. La plana mayor de Morena al finalizar el Debate, ignoró a la invitada de Xochitl: Ceci Flores, de Madres Buscadoras de Sonora.

En pleno Debate y ante la indignación de Gálvez, Sheinbaum cuyos abuelos llegaron a México huyendo milagrosamente –dice ella- del holocausto. Claudia se dedicó a sonreir de lado, irónicamente y con crueldad. Eso es lo que yo vi en su lenguaje corporal, en sus expresiones faciales, pero además Claudia Sheinbaum se dedicó a lanzar mentira tras mentiras y cuando se le confrontó con datos duros, pues simplemente escurrió el bulto. Apunta Orquidea Fong, autora de La Gran Farsante.

Las mentiras más destacadas en el primer debate (INE 2024) son:

Durante el Gobierno de AMLO los feminicidios se redujeron en 40%.

Con Sheinbaum los feminicidios crecieron 29%. No hay ninguna evidencia sobre el abatimiento de la impunidad en la Ciudad de México (Cd.Mx).

Ella no decretó, un juez la obligó legalmente a decretar la Alerta de Género. Para luego presumir los ëxcelentes”resultados que no son tales.

47.8% aumentó el número de desaparecidos en su gobierno con relación al de Mancera. Ella razuró el registro local de desapariciones.

Otra mentira, y esto es muy grave. Sobre la Universidad de la Salud, que fundó siendo Delegada de Tlalpan, al igual que la Universidad Rosario Castellanos. Es mentira, si hay estudiantes, pero ningún egresado de tales universidades. Es una falacia.

En dos ocasiones Xochitl confrontó a Claudia por lo de la Ivermectina: “Tú le diste un medicamento para los piojos a los enfermos de Covid en la Ciudad de México”. Sorda primero , y segundo dijo la ex jefa de gobierno Al rato vemos lo de la ivermectina. Y nunca respondió. Medicamento no aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y no recomendado por el Doctor Muerte Hugo López Gatell para el Covid 19. Un verdadero escándalo sanitario o Eugenesia. La peor entidad del país en el manejo de la pandemia. Y Claudia Sh., se evadió, no respondió.

Otra mentira.- Que ya no hay colusión entre poder económico y político. 7 mil millones de pesos de la cuenta pública (2019-2021) manoseados en el gobierno de Sheinbaum , de los cuales no hay registro. La única cuenta revisada fue la de 2022. A través de la SEDATU del gobierno capitalino, la ex jefa obligó a las empresas constructoras a comprar toda la señaletica (señales) de la marca o empresa Grava y Arena, relacionada con Andrés López Beltrán.

En Transparencia Sheinbaum sobre obras faraónicas como el Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA. Conéctese usted directamente con Etcétera vía youtube. México Elige: Xochitl Gálvez ya está a 6.2 puntos de Claudia Sheinbaum.