Escribir ha sido una de mis terapias, plasmo mis pensamientos en un acomodo de palabras que van y vienen hasta que empatan con lo que quiero expresar, es una conversación conmigo misma, así que somos dos, la que se ve influenciada por lo que debe ser y la que dentro de sí busca alternativas para encontrar paz. Los debería me han acechado últimamente y he tratado de rehuir de ellos porque no se están dando. Los deberías siempre tienen que ver con el otro y el otro puede tener muchos deberías diferentes a los tuyos, así que busco el espacio donde mi ser encuentra paz y alegría, lejos de la batalla de lo que debería ser para el de enseguida.

Muchas veces los deberías que nos imponemos nos impiden ser quienes somos, nos perdemos en esa lucha constante de adjudicarnos un papel que se toma para satisfacer al otro, porque ya cuando usamos el término debería, es como una orden, que si no se cumple queda en la clasificación de lo inaceptable.

Esta o esa persona debería hacer esto o lo otro, pero no lo hace ¿Y qué le vamos a hacer, resistirlo hasta que cambie o muera uno de los dos? No perdamos el tiempo, nadie cambia, el único que puede cambiar es uno mismo, no somos tan poderosos como para cambiar al otro, y si nos ufanamos que lo hicimos, nos estamos engañando, lo que vemos es una persona sometida a los deberías, un estado que en cualquier momento se desmorona para revelar al individuo tal y como es.

Por otro lado, hay quien justifica sacrificarse para hacer feliz al otro ¿Pero cuándo puede durar un sacrificio? ¿Y acaso somos responsables de la felicidad del otro? Podemos hacer hasta lo imposible, pero nunca seremos responsables de la felicidad del otro, la felicidad no se forja recargándose y esperándola desde el otro, la felicidad es un asunto personal ¡Es que no me haces feliz! Es un reclamo que se da en las relaciones, pero es sólo un ansia de buscar en el otro lo que no estamos generando desde nuestro ser.

Ser feliz, estar contento, sentirse completo, es un asunto personal y ya después de estarlo podremos compartir la dicha de ser quien somos con el otro.

El sometimiento anula el despliegue de la personalidad, y el regalo de ser únicos e irrepetibles se queda envuelto ¿Quiénes somos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué queremos hacer?

El amor por el prójimo no conlleva anularnos, no somos medias naranjas, somos una completa que puede rodar en pareja o en grupo, para enriquecer la relación desde lo que somos, para aportar esa unicidad que nos conforma.

¡Así que, a ser quienes somos, no quienes deberíamos de ser! aceptando que nos equivocamos, que nunca seremos perfectos, pero sí auténticos, para vivir en la paz de haber descubierto nuestro potencial y las posibilidades para un desarrollo integral propio.

Perdida en los deberías: Fui lo que alguien más quiso que fuera, me perdí a mí misma, caminé otros pasos, hablé desde otras mentes, sacrifiqué mi personalidad y alegría, mermé mi libertad, ignoré mi dignidad, me fui infiel no siendo yo. Pero nunca más.

ROBERTA CORTAZAR B.