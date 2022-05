Decisiones

Por Mario Ramírez

Existen casos en el futbol donde la cancha se ve opacada por algún suceso fuera de ella y este fin de semana fue uno bastante movido: El Manchester City se coronó dramáticamente en la Premier League, el Milan logró ganar la Serie A por primera vez en 11 años, el América fue humillado en Pachuca y el Tigres vs Atlas ha sido quizá el partido más loco en la historia de la Liga MX. Sin embargo ninguna de esas noticias acaparó la atención ni a nivel nacional ni a nivel internacional, pues todas las portadas y programas se enfocaron totalmente en la tan larga y esperada decisión de Kylian Mbappé.





Durante ya varios años se hablaba de la posible llegada del francés al Real Madrid, el futbolista externaba públicamente su deseo de ser merengue y el Madrid mantenía una excelente relación con él. Pero no fue hasta el verano del año pasado cuando todo se intensificó debido a que el contrato del parisino estaba próximo a terminar y la lógica financiera decía que si el Paris Saint-Germain quería obtener algo de plata con la salida de su jugador, debía dejarlo ir en ese momento. Los días pasaron y el mercado de fichajes terminó sin lograrse el traspaso, desde entonces lo que se hablaba era que Mbappé llegaría al club blanco totalmente gratis para mediados de 2022 mientras que a la par el PSG intentaría convencerlo de renovar su contrato.





Todo parecía indicar que el famoso “Donatello” terminaría por finalmente llegar al Santiago Bernabéu en medio de un emocionante espectáculo, sorpresa para todos fue cuando el club francés anunció oficialmente la renovación del jugador ¿Por qué es tan polémica esta decisión? Primero dejemos a un lado lo que sea que se haya acordado verbalmente entre Mbappé y el Real Madrid, jamás hubo una firma oficial y punto, todo ese pacto quedará para siempre como una especulación. Vayamos a los hechos.





La decisión es polémica porque en esta etapa de su vida Kyilian Mbappé está en la posición y misión de trascender. A muchos les cuesta aceptarlo, pero los clubes realmente top mundial no llenan ni siquiera los dedos de una mano, y queda claro que el PSG no está dentro de ese exclusivo grupo, mientras que el Real Madrid, muy probablemente es el dedo índice de dicha mano. Mbappé es en este momento el jugador con más potencial del planeta, tiene todo para convertirse en un histórico inmortal ¿Lo puede lograr con el Paris Saint-Germain? Totalmente ¿Jugar en el Real Madrid lo hubiera potencializado aún más? Definitivamente. Muchos saltarán diciendo que está en su derecho de asegurar su futuro e irse por la opción que mejor le pagué, pero para aquellos románticos del deporte, nos es incomprensible que un futbolista se ponga por decisión propia obstáculos para su trascendencia, sobre todo cuando él mismo había declarado que la paga no sería la clave para su elección.





Filosofías totalmente diferentes, mientras el Real Madrid ha hecho énfasis durante las últimas semanas en que nunca ningún futbolista ha estado ni estará por encima del club, el PSG le ha otorgado prácticamente una varita mágica a su recién renovado jugador con efecto inmediato en el Parque de los Príncipes, donde poéticamente, como solo el futbol, el Real Madrid buscará este sábado su Champions League número 14. Solamente el tiempo nos dirá si Mbappé tomó la decisión correcta, tiene todo para convertirse en el indiscutible mejor jugador del mundo juegue donde juegue, pero que no quepa ninguna duda de que quien necesitaba más al otro, era Mbappé al Madrid. Tan solo vean quien verá el partido más importante de la temporada en la cancha y quien… en su casa.





Mario Ramírez / @LaFutboliza