Defendamos al INE

Desde hace un par de semanas, cuando acudió a comparecer el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, sabíamos que estaba en puerta una gran batalla por la defensa de nuestras instituciones. Y es que de manera valiente y clara, el consejero presidente defendió al instituto de los diputados de Morena, quienes realizaron diversos ataques sin fundamento y de muy bajo nivel, el consejero presidente respondió con contundencia y dejó muy claro el recurso que se requería para la consulta caprichosa del presidente de la república.

En diversas ocasiones, diversos foros, espacios de comunicación, e incluso desde la palestra del mismo Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente explicó las dificultades presupuestales para llevar a cabo la consulta, en el Congreso de la Unión sólo recibió ataques y la negativa a incluir en el presupuesto el costo de dicha consulta, posterior a todo eso, varios consejeros se manifestaron en contra de llevar a cabo el ejercicio de la consulta, debido a la falta del presupuesto, comprensible totalmente ya que nadie está obligado a lo imposible.

La consecuencia de esa postura por parte de varios consejeros del INE, les ha salido muy clara y hasta cierto punto peligrosa, ya que lo que vino después fue una persecución política por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, únicamente se ha comportado como un súbdito del presidente de la república, se le olvidó que sobre su espalda lleva la honorable responsabilidad de ser el presidente del Congreso en conjunto, Congreso que está conformado por diversas fuerzas políticas, fuerzas que no coincidimos con sus actos, con sus amenazas y con la persecución que se ha desatado por quienes opinan distinto al presidente de la república.

Pero lo preocupante de esta situación no es el solo hecho de la persecución en contra de los consejeros, es el peligro que corren nuestras instituciones, es la manera en la que se busca causar temor, someter a toda una institución, buscar ponerla de rodillas, intentar reducirla al mínimo, para luego buscar desaparecerla y atentar en contra de la democracia.

Pero somos muchos los que estamos dispuestos a defender nuestras instituciones, a elevar la voz para que se respeten los poderes, las instituciones sobrepasan a los gobiernos, ya que no se han construido en un solo día, sino que han ido evolucionando y mejorando, no se puede desacreditar a toda una institución, tan sólo por no cumplir la voluntad de un solo hombre.

La amenaza es latente, sabemos perfectamente cuál es la ruta que Morena tiene en mente, sabemos cuál es el juego que le gusta jugar, conocemos ya la manera en la que va trazando los planes, esa es la ventaja que tenemos, buscan destituir a los consejeros, quieren desaparecer el órgano electoral, sueñan con tener el control electoral en el país, pero eso no lo vamos a permitir.

Todos somos mexicanos y todos somos el INE.