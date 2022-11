Por Javier Leyva R.

En las próximas semanas se juega el destino democrático y social en nuestro país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador busca debilitar al Instituto Nacional Electoral, el mismo que le dio la victoria en las elecciones presidenciales del 2018.

Cómo jóvenes, estamos cayendo en el error de pensar que es un tema que no nos compete, que no nos afectará y que no merece nuestra atención, pensamos que es una de las tantas “grillas” que hay en nuestro país y una pelea más de los políticos.





Y aunque ciertamente es un tema un poco complejo y bastante politizado, resulta fundamental que como ciudadanos dejemos a un lado los intereses partidistas, nos involucremos en el tema y que veamos al INE como el instituto que se encarga de que en nuestro país tengamos derecho a expresar nuestras opiniones y a hacerlas valer, incluyendo a quienes hoy pretenden desaparecerlo.





El argumento de que el INE es costoso es falso, resulta más caro perderlo. Salgamos todos a defenderlo, a el organismo que impide regresar a esos años en nuestro país en los que el partido que gobernaba, controlaba las elecciones.





El gobierno de la 4T en lugar de concentrarse en una reforma absolutamente innecesaria para nuestro país debería enfocarse en los problemas que ellos mismos han causado: la falta de medicamentos para los niños con cáncer, feminicidios, inflación, inseguridad; problemas que si nos afectan.





Defender al INE es defender la democracia, es defender a México y a nosotros mismos de un gobierno autoritario, corrupto y extremadamente intolerante con quien piensa diferente.

#YoDefiendoAlINE